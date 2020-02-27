***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi verilerine göre hazırlanmış Analist Sunumu, Yatırımcı İlişkileri internet adresinin "Sunumlar" bölümünde yayınlanmıştır. Analist Sunumuna https://invest.yukselen.com/sunumlar linki üzerinden erişebilirsiniz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821915BIST