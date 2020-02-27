***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 08:43
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi verilerine göre hazırlanmış Analist Sunumu, Yatırımcı İlişkileri internet adresinin "Sunumlar" bölümünde yayınlanmıştır. Analist Sunumuna https://invest.yukselen.com/sunumlar linki üzerinden erişebilirsiniz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821915
BIST
10:11114.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.141,53
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.285
En Düşük
113.892
10:116,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1680
En Düşük
6,1506
10:116,7347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0372
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7366
En Düşük
6,6963
10:11326,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,74
|Açılış
|: 326,73
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|6.227.214
|% 14,97
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|BRYAT
|79,00
|6.424.088
|% 8,37
|
|KSTUR
|27,00
|2.511
|% 6,72
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,40
|29
|% -7,04
|
|BLCYT
|6,90
|44.824
|% -6,63
|
|HALKS
|3,40
|24.483
|% -5,56
|
|ALCAR
|58,15
|550.796
|% -5,29
|
|THYAO
|12,92
|115.530.790
|% -2,42
|
|KRDMD
|2,87
|57.090.379
|% -1,37
|
|ASELS
|28,56
|57.047.214
|% -1,52
|
|IHLGM
|1,37
|39.699.706
|% 3,01
|
|GARAN
|10,47
|28.459.880
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,37
|39.699.706
|% 3,01
|
|KRDMD
|2,87
|57.090.379
|% -1,37
|
|THYAO
|12,92
|115.530.790
|% -2,42
|
|KARSN
|1,94
|13.841.961
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,51
|10.192.380
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9533
|7,9932
|% 0,43
|
|Frank
|6,3122
|6,3502
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6385
|1,6468
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,77
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,05
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|-0,90
|