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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.02.2020 08:43
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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi verilerine göre hazırlanmış Analist Sunumu, Yatırımcı İlişkileri internet adresinin "Sunumlar" bölümünde yayınlanmıştır. Analist Sunumuna https://invest.yukselen.com/sunumlar linki üzerinden erişebilirsiniz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821915


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,38 6.227.214 % 14,97  
EKIZ 1,24 31.525 % 9,73  
BALAT 2,72 154.417 % 9,68  
BRYAT 79,00 6.424.088 % 8,37  
KSTUR 27,00 2.511 % 6,72  
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Sterlin 7,9533 7,9932 % 0,43  
Frank 6,3122 6,3502 % 0,58  
Riyal 1,6385 1,6468 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 11,77  
Altın Gr. 327 327 3,39  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 18,02 18,07 0,16  
Gümüş Gr. 3,58 3,59 0,05  
B. Petrol 51,91 51,91 -0,90  
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