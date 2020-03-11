***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇin'de ortaya çıkan ve dünya ülkelerine kısmen yayılmış olan Kovid-19 virüsü sebebiyle dünya ticaretinde son dönemde görülen yavaşlamaya bağlı olarak hem global ve hem yurtiçi sermaye piyasalarında negatif yönlü gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak Şirketimize yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine bu açıklamanın yapılması gereği hâsıl olmuştur.Şirketimiz rutin operasyonları virüs nedeniyle yaşanan bu olağanüstü durumdan gerek üretim, gerek tedarik, gerekse satış tarafında etkilenmemektedir. Şirketimiz faaliyetlerinde hiç bir aksama olmaksızın üretim, satış ve tedarik zinciri süreçleri başarıyla yürütülmektedir. Bunun yanı sıra satış gelirlerimiz içinde ihracatın % 1'den az pay alması yaşanan bu olağanüstü durumda Şirketimizi defansif kılarak olumlu yönde ayrıştırmaktadır.Daha önce 14.02.2020 tarihinde virüsün tedarik zincirimize olan etkilerine ilişkin yapmış olduğumuz açıklamamızda belirttiğimiz üzere mevcut stoklarımız 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuna kadar yeterli seviyede olmakla birlikte, Şirketimizin kendisine yurtiçinde son derece sağlam bir alternatif tedarik kaynağı yaratarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ile çelik tedarik ve bayilik anlaşması yaptığını 04.03.2020 tarihli açıklamamızda duyurmuştuk.Bu bağlamda Şirketimizin mevcutta herhangi bir hammadde tedarik sıkıntısı yaşamadığının ve yönetimimizin aldığı proaktif tedbirler sayesinde yurtdışı kaynaklı tedarik zinciri risklerinin azalması ile birlikte ilerleyen dönemlerde bu anlamda bir sıkıntı yaşamayacağının belirtilmesi gereği görülmüştür.Şirketimiz konu ile ilgili yaşanabilecek tüm riskleri etkin bir şekilde yönetmek için azami gayreti göstermektedir. Gerek iş modelimizin ve gerekse faaliyet alanımızın seyahat ve benzeri diğer faaliyet alanlarından uzak, sanayii odaklı olması sebebiyle, Kovid-19 virüsü kaynaklı dünya ticaretinde son dönemde görülen yavaşlamanın Şirketimiz faaliyetleri üzerinde etkisinin son derece kısıtlı olacağı düşünülmektedir. Neredeyse tamamlanmak üzere olan 2020 yılının ilk çeyreğinde şu ana kadar gösterilen performans, geçen yılın aynı dönemine oranla sonuçlarımızda herhangi bir daralmanın olmayacağına işaret etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827043BIST