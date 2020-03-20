***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKovid-19 sağlık krizi nedeniyle genel ve yerel otoritelerin 19.03.2020 tarihinde ve öncesinde almış olduğu kararlar neticesinde ülkemizde perakende, eğlence, konaklama, sportif faaliyetler ve hizmet sektörleri başta olmak üzere reel sektörün büyük bölümünde evden çalışma, kısmi çalışma, faaliyet durdurma ve benzeri tedbirler alınmak zorunda kalmıştır.Şirketimiz bugüne kadar 44 yıllık geçmişinde hiçbir kriz nedeniyle kapılarını kapatmamış ve faaliyetine ara vermemiştir. Bundan sonra da yasalar ve koşullar izin verdikçe faaliyetlerini askıya almak gibi bir düşüncemiz yoktur. Bu süreçte çalışanlarımızın sağlığına azami özen göstererek gerekli iş güvenliği tedbirleri şirketimiz tarafından alınmaktadır.Faaliyetlerimiz hali hazırda aksamadan tam zamanlı olarak devam etmektedir. Yatırımcımıza, müşteri ve tedarikçilerimize ve diğer paydaşlarımıza karşı olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda tüm şube ve servis merkezlerimiz tam zamanlı olarak çalışmasına devam etmektedir. Üretim, satış ve tedarik zincirimizde hiçbir aksama yoktur.Bu bağlamda son 2 hafta içinde hisse fiyatımızdaki düşüşün şirketimizle direkt olarak hiçbir ilişkisi olmadığını ve bu volatilitenin küresel Kovid-19 krizi kaynaklı panik nedeniyle gerçekleştiğini öngörmekteyiz. Yatırımcılarımıza faaliyetlerimizin sorunsuz şekilde devam ettiğini hatırlatır Şirketimizin mali yapısının oldukça kuvvetli Net Nakit Pozisyonda ve halen karlı şekilde faaliyetini sürdüren durumda olduğunu yeniden vurgulamak isteriz. Sağlık krizi derinleşse bile bu işten birincil derecede zarar görmesi beklenen turizm, seyahat, inşaat, perakende veya hizmet sektörlerinde yer almadığımızı ve düşük personel sayısı (sabit gider) ve neredeyse borçsuz mali durumumuzla göreceli olarak pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz. Bu konuların ele alındığı ve şirketimiz CEO'sunun yatırımcı sorularını yanıtladığı videoya aşağıdaki link üzerinden bugün itibariyle ulaşabilirsiniz.https://www.youtube.com/watch?v=50JCTf4wTSc&feature=youtu.beKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831109BIST