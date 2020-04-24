***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2020 18:08
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı İlişkileri Departmanımız, ‘güvenilir, şeffaf ve eşit yaklaşımla' sürekli olarak yatırımcıları, şirketin güncel faaliyetleri, mali durumu ve hedefleri hakkında bilgilendirmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki konu başlıklarını içeren Bilgi Bülteni'nin İngilizce ve Türkçe versiyonlarını (ekte) yatırımcılarımızın dikkatine sunarız.
COVID-19'un Etkilerinin Ülkemizde Görülmesinden Önce Sektörel ve Bölgesel Yanılgılar & İhracata olan Etkileri COVID-19 Salgını kapsamında Şirketimizde alınan Önlemler Faaliyetlerin Sürdürülmesi İlkesi Sektörün ve Yerli Sanayinin COVID-19 Sürecinden Etkilenmesi Yeni İşbirliklerinin Askıya Alınması Başarılı ‘Tedarik Zinciri Yönetimi' Tahsilat ve Risk Yönetiminde Alınan Tedbirler Vasıflı Çelik Talebi Banka Borçları, Finansal Yükümlülükler & Net Nakit Pozisyon Döviz Kurundaki Artış Şirketi İlgilendiren Diğer Önemli Konular Genel Kurul Süreci Bedelsiz Sermaye Artışı 2020 yılı ve sonrasında Kar Dağıtım Politikası Likidite Sağlayıcılık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840175
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0502
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9953
En Düşük
6,9413
18:057,5539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0643
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5554
En Düşük
7,4741
18:05385,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,57
|Açılış
|: 384,83
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
384,66
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.378.295
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.881.856
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|184.331.140
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|5.863.878
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,50
|162.707
|% -9,97
|
|EUYO
|1,45
|17.405.489
|% -9,94
|
|ORMA
|4,32
|96.791
|% -6,70
|
|EGCYH
|0,31
|542.095
|% -6,06
|
|EGCEY
|0,48
|193.305
|% -5,88
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|ASELS
|26,68
|608.052.638
|% -0,37
|
|SASA
|8,86
|493.342.511
|% 1,61
|
|SOKM
|11,69
|433.017.191
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|432.977.557
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|119.952.496
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|390.638.114
|% 0,87
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6006
|8,6437
|% 0,62
|
|Frank
|7,1431
|7,1862
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-19,47
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.529
|-8,30
|
|Tam
|2.532
|2.595
|-8,50
|
|Yarım
|1.234
|1.266
|-4,20
|
|Çeyrek
|619
|633
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,08
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|21,62
|21,62
|0,29
|
Seans Raporu
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