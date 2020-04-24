***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı İlişkileri Departmanımız, ‘güvenilir, şeffaf ve eşit yaklaşımla' sürekli olarak yatırımcıları, şirketin güncel faaliyetleri, mali durumu ve hedefleri hakkında bilgilendirmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki konu başlıklarını içeren Bilgi Bülteni'nin İngilizce ve Türkçe versiyonlarını (ekte) yatırımcılarımızın dikkatine sunarız.COVID-19'un Etkilerinin Ülkemizde Görülmesinden Önce Sektörel ve Bölgesel Yanılgılar & İhracata olan Etkileri COVID-19 Salgını kapsamında Şirketimizde alınan Önlemler Faaliyetlerin Sürdürülmesi İlkesi Sektörün ve Yerli Sanayinin COVID-19 Sürecinden Etkilenmesi Yeni İşbirliklerinin Askıya Alınması Başarılı ‘Tedarik Zinciri Yönetimi' Tahsilat ve Risk Yönetiminde Alınan Tedbirler Vasıflı Çelik Talebi Banka Borçları, Finansal Yükümlülükler & Net Nakit Pozisyon Döviz Kurundaki Artış Şirketi İlgilendiren Diğer Önemli Konular Genel Kurul Süreci Bedelsiz Sermaye Artışı 2020 yılı ve sonrasında Kar Dağıtım Politikası Likidite Sağlayıcılıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840175BIST