***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 25.03.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamasında yer alan Covid-19 salgını kapsamında geçici süreyle geçiş yapmış olduğu,‘dönüşümlü çalışma modeli' ile ‘evden çalışma modelini' 01.06.2020 tarihi itibariyle kademeli olarak sonlandırmaya ve bu bağlamda normal mesai saatlerine (olağan çalışma şekline) 01.06.2020 - 01.07.2020 tarihleri arasında geçiş yapılmasına karar vermiştir.İleride salgının artması veya resmi otoritelerin şirketimizi ilgilendiren yeni tedbirler alması durumuna bağlı olarak çalışma modelimizi veya çalışma saatlerimizi etkileyen yeni koşulların oluşması halinde, her türlü değişiklik kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844543BIST