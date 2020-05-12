***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 18:16
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 25.03.2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamasında yer alan Covid-19 salgını kapsamında geçici süreyle geçiş yapmış olduğu,
‘dönüşümlü çalışma modeli' ile ‘evden çalışma modelini' 01.06.2020 tarihi itibariyle kademeli olarak sonlandırmaya ve bu bağlamda normal mesai saatlerine (olağan çalışma şekline) 01.06.2020 - 01.07.2020 tarihleri arasında geçiş yapılmasına karar vermiştir.
İleride salgının artması veya resmi otoritelerin şirketimizi ilgilendiren yeni tedbirler alması durumuna bağlı olarak çalışma modelimizi veya çalışma saatlerimizi etkileyen yeni koşulların oluşması halinde, her türlü değişiklik kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844543
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.823,65
|Açılış
|: 97.926
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|Önceki Kapanış
|: 97.792
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99.708
En Düşük
97.740
18:056,9981
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0750
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0768
En Düşük
6,9742
18:057,6020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6645
En Düşük
7,5689
18:05382,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,04
|Açılış
|: 382,99
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|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|
|SERVE
|5,04
|2.003.893
|% -10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.203.887
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|779.347
|% -9,96
|
|GEDIK
|20,76
|68.271.451
|% -7,49
|
|KRDMA
|2,71
|76.226.905
|% -6,87
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 1,93
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 2,08
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 3,86
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5659
|8,6089
|% -1,51
|
|Frank
|7,1817
|7,2250
|% -0,78
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|5,10
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.510
|-28,00
|
|Tam
|2.535
|2.575
|-28,80
|
|Yarım
|1.237
|1.259
|-14,10
|
|Çeyrek
|619
|630
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,31
|30,31
|0,68
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