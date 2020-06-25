***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 02.01.2017 tarihinde faaliyete geçirmiş olduğu İstanbul ili Ümraniye ilçesi Dudullu semtindeki DES Sanayi sitesinde yer alan temsilci ofisini 01.07.2020 tarihi itibariyle "Temsilci Ofisten" "Ticari Şubeye" çevirme kararı almıştır. Bu kapsamda bugüne kadar temsilci ofisi olarak faaliyet gösteren ilgili birimimiz şubeye geçiş yaparak satış, pazarlama ve satınalma alanında daha kapsamlı şekilde faaliyetini sürdürecektir. Şirketimizin İstanbul Anadolu Yakası, Sakarya ve Kocaeli bölgeleri başta olmak üzere yurtiçinde bazı hedef sektörlere ve hedef bölgelere yapmakta olduğu çelik satışını daha verimli bir şekilde yöneterek artırmak adına bu karar alınmıştır.İlgili işlemlerin yapılması amacıyla 25.06.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alarak Ticaret Sicil işlemleri için başvuru işlemleri başlatılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852746BIST