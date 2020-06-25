***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2020 09:02
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 02.01.2017 tarihinde faaliyete geçirmiş olduğu İstanbul ili Ümraniye ilçesi Dudullu semtindeki DES Sanayi sitesinde yer alan temsilci ofisini 01.07.2020 tarihi itibariyle "Temsilci Ofisten" "Ticari Şubeye" çevirme kararı almıştır. Bu kapsamda bugüne kadar temsilci ofisi olarak faaliyet gösteren ilgili birimimiz şubeye geçiş yaparak satış, pazarlama ve satınalma alanında daha kapsamlı şekilde faaliyetini sürdürecektir. Şirketimizin İstanbul Anadolu Yakası, Sakarya ve Kocaeli bölgeleri başta olmak üzere yurtiçinde bazı hedef sektörlere ve hedef bölgelere yapmakta olduğu çelik satışını daha verimli bir şekilde yöneterek artırmak adına bu karar alınmıştır.
İlgili işlemlerin yapılması amacıyla 25.06.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alarak Ticaret Sicil işlemleri için başvuru işlemleri başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852746
BIST
11:48114.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 163,01
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:486,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
11:487,7085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0100
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:48389,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,89
|Açılış
|: 389,14
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|99.800.935
|% 9,88
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|AYEN
|4,69
|139.750.781
|% 6,35
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,39
|65.063.241
|% -6,20
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|BAYRK
|7,99
|5.455.159
|% -4,88
|
|GUSGR
|4,49
|741.570.273
|% -4,47
|
|KRDMD
|3,07
|526.992.255
|% -2,23
|
|HALKB
|6,34
|480.185.760
|% 3,43
|
|GARAN
|8,21
|457.664.224
|% 0,24
|
|VAKBN
|5,15
|395.470.870
|% 1,38
|
|CEMAS
|1,49
|342.889.175
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,90
|192.280.381
|% 1,12
|
|GUSGR
|4,49
|741.570.273
|% -4,47
|
|KRDMD
|3,07
|526.992.255
|% -2,23
|
|EKGYO
|1,90
|236.292.825
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5130
|8,5557
|% 0,33
|
|Frank
|7,2028
|7,2462
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,11
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,90
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,90
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|-0,09
|
Seans Raporu
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12:02GSDDE
Yüzde 6.27 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 077, 388 adet işlem
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12:01AKSGY
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 494, 310 adet işlem
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12:00NUGYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 669, 899 adet işlem
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11:59NUGYO
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 593, 513 adet işlem
-
11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 150, 8 artarak (% 0.11 ) 132, 741