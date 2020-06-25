Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.06.2020 09:02
GÜNCEL HABERLER



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 02.01.2017 tarihinde faaliyete geçirmiş olduğu İstanbul ili Ümraniye ilçesi Dudullu semtindeki DES Sanayi sitesinde yer alan temsilci ofisini 01.07.2020 tarihi itibariyle "Temsilci Ofisten" "Ticari Şubeye" çevirme kararı almıştır. Bu kapsamda bugüne kadar temsilci ofisi olarak faaliyet gösteren ilgili birimimiz şubeye geçiş yaparak satış, pazarlama ve satınalma alanında daha kapsamlı şekilde faaliyetini sürdürecektir. Şirketimizin İstanbul Anadolu Yakası, Sakarya ve Kocaeli bölgeleri başta olmak üzere yurtiçinde bazı hedef sektörlere ve hedef bölgelere yapmakta olduğu çelik satışını daha verimli bir şekilde yöneterek artırmak adına bu karar alınmıştır.
İlgili işlemlerin yapılması amacıyla 25.06.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı alarak Ticaret Sicil işlemleri için başvuru işlemleri başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852746


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:48114.612
Değişim :  0,14% |  163,01
Açılış :  114.392  
Önceki Kapanış :  114.449  
En Yüksek
114.735 En Düşük
113.420
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,34 99.800.935 % 9,88  
KSTUR 52,95 19.697 % 8,06  
BASCM 3,90 179.693 % 8,03  
KPHOL 3,70 12.436 % 7,56  
AYEN 4,69 139.750.781 % 6,35  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5130 8,5557 % 0,33  
Frank 7,2028 7,2462 % 0,05  
Riyal 1,8230 1,8321 % 0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 2,11  
Altın Gr. 389 389 0,84  
Cumhuriyet 2.519 2.539 2,90  
Tam 2.593 2.605 4,90  
Yarım 1.259 1.274 2,40  
Çeyrek 630 638 1,20  
Gümüş.Ons 17,59 17,63 0,11  
Gümüş Gr. 3,89 3,89 0,03  
B. Petrol 40,22 40,22 -0,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru