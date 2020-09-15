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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.09.2020 09:02
GÜNCEL HABERLER



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz bugün almış olduğu yönetim kurulu kararı ile (1) İhracat departmanın kurulması ve faaliyete geçmesi, (2) Tedarik Zinciri Yönetiminin geliştirilmesi ve (3) Finansman faaliyetlerinin kuvvetlendirilmesi adına İstanbul ili, Bakırköy ilçesinde yer alan yeni bir Şube açılmasına (Dış Ticaret, Satınalma ve Finansman Şubesi) karar vermiştir.
Bu hususta detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır:
1- Bu kapsamda İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Ataköy E-5 Yan yol üzerinde Ataköy Towers A Blok Kat 10, N140 Ataköy 9-10.Kısım adresinde faaliyet gösteren ve resmi unvanı ‘Yükselen Çelik A.Ş. Ataköy Şubesi olan (ana faaliyet konusu İhracat, Satınalma ve Finansman olması planlanan) şubenin açılması için gerekli resmi işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
2- Şirketimizin halihazırda 2019 yılsonu itibari ile toplam satış cirosunun yalnızca on binde 6'sı ihracat satışlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin 2019 yılı ve öncesi faaliyetinde ihracatın neredeyse hiçbir payının olmadığı ve son dört yıldır devam eden büyümenin temelinde yurtiçi satışların yer aldığı görülmektedir. İhracat şubesinin faaliyete geçmesi ile 2021 yılının son çeyreği itibariyle ihracatın toplam satış hasılatı üzerinde olumlu etkilerinin görülmesi söz konusu olabilir.
3- İhracat ile satış hasılatının büyümesi planının yanı sıra Şirketimiz zaten son 4 yıldır yurtiçinde satış hasılatında önemli bir büyüme kaydetmiştir. 2016 yılı yurtiçi satış hasılatımız 53.503.713 TL iken 2019 yılı yurtiçi satış hasılatımız 171.576.713 TL tutarına ulaşmıştır. Bu süreçte yurtiçi pazarda satışlarımız üç katından fazla artmıştır.
Yurtiçi pazarda büyüyen satış ciromuzun ve artan pazar payımızın önümüzdeki dönemde sürdürülebilir olması adına ilgili şube kapsamında tedarik zincirinin geliştirilmesi için ilave satın alma departmanı çalışanlarının istihdam edilmesi ve ayrıca satış finansmanında kullanılan enstrümanların daha iyi yönetilmesi (kredi sigortası, DBS, vb.) amacıyla ilave finansman çalışanlarının istihdam edilmesi planlanmaktadır.
Bu kapsamda büyüyen satış hasılatının doğru finansal enstrümanlar ve genişleyen tedarik zinciri ile sürdürülebilir olması hedeflenmektedir.
4- İhracat alanında faaliyete geçilmesi şirketimizin olası satış hasılatı artışının yanı sıra, pazar çeşitlendirilmesi ve müşteri portföyünün gelişmesine olumlu etki etmesi beklenmektedir.
5- Şirketimiz ihracat departmanı kurulması ile birlikte daha küresel ve yurtdışında daha bilinir bir şirket olma arzusundadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875031


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