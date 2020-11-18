***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarResmi otoritelerin 17.11.2020 tarihinde almış olduğu tedbirler kapsamında "haftasonları saat 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına izin verilmesine" karar verilmiştir.Bu kapsamda ilgili tedbirler ve çalışanlarımızın sağlık riskleri göz önüne alınarak Şirketimizin (Cumartesi günleri gerçekleşen faaliyetlerinin bir kısmının) geçici süreyle askıya alınmasına ve bir kısım çalışanların dönüşümlü/evden çalışma modeline geçmesine karar verilmiştir.Hali hazırda bahsi geçen haftasonu tedbirlerinin faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. Bununla birlikte ortaya çıkacak yeni gelişmelerin veya olası yeni tedbirlerin neticesinde Şirketimizin faaliyetlerinde yeni düzenlemelere gidilmesi söz konusu olabilir.Şirketimiz çalışanlarının sağlığını korumak için her türlü tedbiri alırken, faaliyetlerini devam ettirmek için ilk günden bugüne olduğu gibi azami gayreti göstermeye devam edecektir. Faaliyetlerimiz 44 yıldır hiçbir zaman sekteye uğramadan bugüne kadar sürdürülmüştür.Temennimiz salgının ve buna bağlı ortaya çıkan tedbirlerin çalışma hayatı ve faaliyetlerimizi asgari ölçüde etkilemesidir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889105BIST