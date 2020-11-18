Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.11.2020 18:12



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Resmi otoritelerin 17.11.2020 tarihinde almış olduğu tedbirler kapsamında "haftasonları saat 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına izin verilmesine" karar verilmiştir.
Bu kapsamda ilgili tedbirler ve çalışanlarımızın sağlık riskleri göz önüne alınarak Şirketimizin (Cumartesi günleri gerçekleşen faaliyetlerinin bir kısmının) geçici süreyle askıya alınmasına ve bir kısım çalışanların dönüşümlü/evden çalışma modeline geçmesine karar verilmiştir.
Hali hazırda bahsi geçen haftasonu tedbirlerinin faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. Bununla birlikte ortaya çıkacak yeni gelişmelerin veya olası yeni tedbirlerin neticesinde Şirketimizin faaliyetlerinde yeni düzenlemelere gidilmesi söz konusu olabilir.
Şirketimiz çalışanlarının sağlığını korumak için her türlü tedbiri alırken, faaliyetlerini devam ettirmek için ilk günden bugüne olduğu gibi azami gayreti göstermeye devam edecektir. Faaliyetlerimiz 44 yıldır hiçbir zaman sekteye uğramadan bugüne kadar sürdürülmüştür.
Temennimiz salgının ve buna bağlı ortaya çıkan tedbirlerin çalışma hayatı ve faaliyetlerimizi asgari ölçüde etkilemesidir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889105


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.295
Değişim :  2,78% |  35,00
Açılış :  1.264  
Önceki Kapanış :  1.260  
En Yüksek
1.295 En Düşük
1.264
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,32 142.202.534 % 10,00  
BERA 11,44 66.114.743 % 10,00  
CASA 55,00 1.064.910 % 10,00  
LINK 47,32 5.748.444 % 10,00  
KENT 389,90 9.678.617 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6863 7,6920 % -0,10  
Euro 9,1216 9,1313 % -0,07  
Sterlin 10,1867 10,2378 % 0,13  
Frank 8,4163 8,4670 % -0,02  
Riyal 2,0440 2,0543 % -0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 -8,23  
Altın Gr. 463 463 -2,42  
Cumhuriyet 3.100 3.147 -30,00  
Tam 3.086 3.166 -26,06  
Yarım 1.491 1.531 -12,60  
Çeyrek 748 766 -6,31  
Gümüş.Ons 24,31 24,35 -0,15  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 -0,04  
B. Petrol 44,61 44,61 0,86  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru