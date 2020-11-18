***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2020 18:12
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Resmi otoritelerin 17.11.2020 tarihinde almış olduğu tedbirler kapsamında "haftasonları saat 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına izin verilmesine" karar verilmiştir.
Bu kapsamda ilgili tedbirler ve çalışanlarımızın sağlık riskleri göz önüne alınarak Şirketimizin (Cumartesi günleri gerçekleşen faaliyetlerinin bir kısmının) geçici süreyle askıya alınmasına ve bir kısım çalışanların dönüşümlü/evden çalışma modeline geçmesine karar verilmiştir.
Hali hazırda bahsi geçen haftasonu tedbirlerinin faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. Bununla birlikte ortaya çıkacak yeni gelişmelerin veya olası yeni tedbirlerin neticesinde Şirketimizin faaliyetlerinde yeni düzenlemelere gidilmesi söz konusu olabilir.
Şirketimiz çalışanlarının sağlığını korumak için her türlü tedbiri alırken, faaliyetlerini devam ettirmek için ilk günden bugüne olduğu gibi azami gayreti göstermeye devam edecektir. Faaliyetlerimiz 44 yıldır hiçbir zaman sekteye uğramadan bugüne kadar sürdürülmüştür.
Temennimiz salgının ve buna bağlı ortaya çıkan tedbirlerin çalışma hayatı ve faaliyetlerimizi asgari ölçüde etkilemesidir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889105
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 35,00
|Açılış
|: 1.264
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|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.295
En Düşük
1.264
18:057,6920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6680
18:059,1313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1008
18:05463,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,62
|Açılış
|: 463,18
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6863
|7,6920
|% -0,10
|
|Euro
|9,1216
|9,1313
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,1867
|10,2378
|% 0,13
|
|Frank
|8,4163
|8,4670
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0440
|2,0543
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-8,23
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,61
|44,61
|0,86
|
Seans Raporu
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