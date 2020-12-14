***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Alican Sancak bugün itibariyle görevden ayrılmış olup Şirketimiz Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sebahat Altın mevcut görevinin yanı sıra geçici süreyle (yeni Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi göreve başlayana kadar) Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.Alican Sancak'ın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevi sonlandırılarak, aynı tebliğin 11. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca Sebahat Altın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893076BIST