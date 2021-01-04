***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 16:01
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.01.2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi kapsamında Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Hale Çırak'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896688
BIST
17:211.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 19,92
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:217,3819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0480
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:219,0841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0094
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:21460,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,27
|Açılış
|: 460,25
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,41
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:21
|NIBAS
|57,20
|25.953.963
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.003.890
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.271.731
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,13
|18.264.274
|% -9,67
|
|ARZUM
|22,80
|455.570.726
|% -7,39
|
|EKGYO
|2,31
|1.926.960.876
|% 7,94
|
|GUBRF
|80,75
|1.578.924.575
|% -6,16
|
|KOZAL
|106,30
|1.334.713.081
|% 9,93
|
|GARAN
|10,38
|1.252.944.457
|% 0,10
|
|SISE
|7,39
|1.045.601.111
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,31
|1.926.960.876
|% 7,94
|
|SKBNK
|1,55
|721.258.818
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,13
|719.610.587
|% 1,62
|
|ZOREN
|2,92
|619.403.797
|% 5,42
|
|ISFIN
|4,03
|815.925.017
|% 4,40
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3817
|7,3819
|% -0,65
|
|Euro
|9,0766
|9,0841
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,0171
|10,0673
|% -1,09
|
|Frank
|8,3456
|8,3959
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9601
|1,9699
|% -0,73
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|43,37
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,66
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.033
|3.110
|43,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|21,03
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,23
|
|B. Petrol
|52,26
|52,26
|0,46
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:33IHLGM
Yüzde 7.20 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 077, 137 adet işlem
-
17:32OYAYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 297, 868 adet işlem
-
17:31KARSN
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 808, 620 adet işlem
-
17:30BEYAZ
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 652 adet işlem
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 9 artarak (% 1.42 ) 1, 347