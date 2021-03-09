***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 18:10
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dövme sanayi alanında yüksek darbe dayanımlı kalıplarda kullanılmak üzere, Şirketimiz tarafından geliştirilmiş olan STRONQ.14 isimli, yüksek sertlikte çalışan sıcak iş takım çeliği ürünümüz ile ilgili numune, test ve AR-GE çalışmaları tamamlanmış olup, 09.03.2021 tarihinde marka tescil/patent başvurusu yapılmıştır. 1 Mayıs 2021 – 30 Haziran 2021 tarihlerinde STRONQ.14 isimli bu yeni ürünün satışına başlanacaktır.
STRONQ.14 isimli bu yeni ürün, Şirketimizin halka arzdan sonra geliştirip piyasaya sürmüş olduğu CM79 ve X44 isimli ürünlerimizin muadili olmayıp, Şirketimizin yeni bir pazara açılmasını sağlayacak olan ve farklı hedef müşterilere satmayı planladığımız (ek bir gelir elde edeceğimiz) ürünümüzdür.
Bu yeni ürünün, Şirketimize 2021 yılının ikinci yarısı için 850 Bin EUR ve 2022 yılında ise 1,5 Milyon EUR civarında ek satış geliri getirmesi beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916578
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,1029
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,1021
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0939
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05422,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,89
|Açılış
|: 422,21
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6441
|7,6495
|% -1,33
|
|Euro
|9,0907
|9,1021
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,5966
|10,6497
|% -0,63
|
|Frank
|8,1953
|8,2447
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0333
|2,0435
|% -1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|33,87
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
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17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
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17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361