***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDövme sanayi alanında yüksek darbe dayanımlı kalıplarda kullanılmak üzere, Şirketimiz tarafından geliştirilmiş olan STRONQ.14 isimli, yüksek sertlikte çalışan sıcak iş takım çeliği ürünümüz ile ilgili numune, test ve AR-GE çalışmaları tamamlanmış olup, 09.03.2021 tarihinde marka tescil/patent başvurusu yapılmıştır. 1 Mayıs 2021 – 30 Haziran 2021 tarihlerinde STRONQ.14 isimli bu yeni ürünün satışına başlanacaktır.STRONQ.14 isimli bu yeni ürün, Şirketimizin halka arzdan sonra geliştirip piyasaya sürmüş olduğu CM79 ve X44 isimli ürünlerimizin muadili olmayıp, Şirketimizin yeni bir pazara açılmasını sağlayacak olan ve farklı hedef müşterilere satmayı planladığımız (ek bir gelir elde edeceğimiz) ürünümüzdür.Bu yeni ürünün, Şirketimize 2021 yılının ikinci yarısı için 850 Bin EUR ve 2022 yılında ise 1,5 Milyon EUR civarında ek satış geliri getirmesi beklenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916578BIST