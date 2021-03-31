***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 09:00
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermaye piyasalarında tüm yatırımcılarla etkin ve eşit mesafede iletişim tesis etmesi amacıyla, 31.03.2021 tarihinde bir kısım katılımcı ile paylaşılması planlanan ‘2020 Yılı Değerlendirmesi ve 2021 Yılına Bakış' isimli sunumun, ilgili toplantı öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde açıklanarak, tüm paydaşların bilgisine sunulması gereği hasıl olmuştur. Ekte ilgili sunum dosyasına yer verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922038
BIST
10:131.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
10:138,3487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3986
En Düşük
8,3008
10:139,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0879
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9109
En Düşük
9,7349
10:13454,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,67
|Açılış
|: 454,00
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler10:13
|ALCAR
|412,60
|26.836.254
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|6.407.383
|% 9,99
|
|CMBTN
|370,90
|3.033.962
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|7.896.268
|% 9,97
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|INTEM
|49,00
|785.978
|% -5,59
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|GARAN
|6,79
|130.047.781
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,11
|78.701.444
|% 0,42
|
|FROTO
|197,80
|59.214.782
|% 0,05
|
|EREGL
|15,03
|58.529.572
|% 0,94
|
|OTKAR
|380,80
|51.342.086
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,93
|37.377.419
|% 0,00
|
|GARAN
|6,79
|130.047.781
|% 0,15
|
|SKBNK
|1,21
|19.745.398
|% 0,83
|
|KRDMD
|7,11
|78.701.444
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,14
|10.089.874
|% 2,70
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3475
|8,3487
|% 0,31
|
|Euro
|9,8528
|9,8622
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,4872
|11,5448
|% 0,64
|
|Frank
|8,8544
|8,9077
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2280
|2,2391
|% 0,60
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|1,40
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,68
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,07
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,49
|
Seans Raporu
10:13
daha fazla
-
10:26RTALB
Yüzde 9.97 oranında artışla 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 790 adet işlem
-
10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KCHOL, TCELL
-
10:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KOZAL, TUPRS
-
10:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 69 artarak (% 0.31 ) 1, 208
-
10:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ALCAR, CMBTN, RODRG, TACTR, TRILC, VANGD, RTALB, GLRYH