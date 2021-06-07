***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 20:13
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde 07.06.2021 tarihinde gerçekleşen pay devri hakkında bir kısım yatırımcıdan gelen sorulara istinaden ek olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.
07.06.2021 tarihinde borsa dışında gerçekleşen pay devri işlemi, Şirketimizin ortaklarından, Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Göktürk ile İcra Kurulu Başkanımız Barış Göktürk arasında gerçekleşmiş olup mevcut ortaklar dışında, üçüncü kişilere herhangi bir pay satışı gerçekleşmemiştir.
Şirketimizde mevcut iş modelini oluşturan inovatif ve katma değerli çeliklere geçiş sürecinin mimarı olan ve Şirketin 17 yıldır yönetimini üstlenmiş olan İcra Kurulu Başkanımız Barış Göktürk, pay alımı yaparak Şirketimizdeki ortaklık payını artırmıştır.
Bu pay devri işlemi neticesinde Şirketteki hakim ortak konumundaki Göktürk Ailesi'nin toplam pay adedinde, pay yüzdesinde ve/veya oy hakkı yüzdesinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940845
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0576
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0448
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05524,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,58
|Açılış
|: 524,41
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.713
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6000
|8,6092
|% -0,66
|
|Euro
|10,4913
|10,5053
|% -0,42
|
|Sterlin
|12,1614
|12,2224
|% -0,60
|
|Frank
|9,5414
|9,5988
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2861
|2,2975
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,93
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,62
|71,62
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
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