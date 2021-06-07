***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde 07.06.2021 tarihinde gerçekleşen pay devri hakkında bir kısım yatırımcıdan gelen sorulara istinaden ek olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.07.06.2021 tarihinde borsa dışında gerçekleşen pay devri işlemi, Şirketimizin ortaklarından, Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Göktürk ile İcra Kurulu Başkanımız Barış Göktürk arasında gerçekleşmiş olup mevcut ortaklar dışında, üçüncü kişilere herhangi bir pay satışı gerçekleşmemiştir.Şirketimizde mevcut iş modelini oluşturan inovatif ve katma değerli çeliklere geçiş sürecinin mimarı olan ve Şirketin 17 yıldır yönetimini üstlenmiş olan İcra Kurulu Başkanımız Barış Göktürk, pay alımı yaparak Şirketimizdeki ortaklık payını artırmıştır.Bu pay devri işlemi neticesinde Şirketteki hakim ortak konumundaki Göktürk Ailesi'nin toplam pay adedinde, pay yüzdesinde ve/veya oy hakkı yüzdesinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940845BIST