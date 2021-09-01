***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2021 18:11
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?ısım' adresinde ihracat, satın alma ve finansman faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir şube açılışı yapmıştı.
İlgili şube kapsamında büyüyen ciro ve ticaret hacmimizi destekleyici nitelikte (satış, pazarlama, finansman ve satın alma alanlarında) 18 adet çalışan istihdam edilmektedir. Bahsi geçen şubenin Şirketimizin büyüyen faaliyetlerine katkısı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Özellikle yurt içi ve yurt dışı tedarikçi kanallarının geliştirilmesi ve mali işlerin daha verimli şekilde yürütülmesi adına kurumsal re-organizasyon açısından önemli katkısı olmuştur.
İlgili şubenin yurt içinde büyüyen faaliyetlerimize olumlu katkıları devam ederken ihracat alanında istenilen başarı elde edilememiştir. 2022 yılı ilk çeyreği itibarıyla ihracat faaliyetlerini artırmak amacıyla 01.09.2021 tarihinde ihracat departmanı yeniden yapılandırılmış ve yine 01.09.2021 tarihinde ihracat faaliyetlerinin yürütülmesi adına 'Ataköy 9-10. Kısım Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. N8/2 A Ofis Kat:6 Ofis 23 Bakırköy, İstanbul' adresinde yeni bir temsilci ofis açılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961246
BIST
18:001.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:008,3077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:009,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0311
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8576
En Düşük
9,7770
18:00482,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,90
|Açılış
|: 482,55
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.245.215
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.495.669
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|1.670.904
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.116.725
|% 9,98
|
|KARYE
|13,80
|33.704.230
|% -9,51
|
|UFUK
|21,70
|176.828
|% -8,44
|
|EUKYO
|5,46
|2.799.575
|% -5,04
|
|AGYO
|3,56
|15.894.197
|% -3,78
|
|PENTA
|80,05
|3.659.372
|% -3,55
|
|GARAN
|9,84
|1.255.377.994
|% -0,40
|
|THYAO
|12,91
|1.106.365.196
|% 1,81
|
|SASA
|27,94
|620.711.071
|% 1,67
|
|KOZAL
|105,40
|613.729.396
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,50
|578.080.444
|% 1,77
|
|YKBNK
|2,62
|573.069.964
|% -0,76
|
|GARAN
|9,84
|1.255.377.994
|% -0,40
|
|ODAS
|1,52
|183.905.682
|% 4,11
|
|THYAO
|12,91
|1.106.365.196
|% 1,81
|
|PETKM
|6,16
|514.682.211
|% -0,65
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3054
|8,3077
|% 0,03
|
|Euro
|9,8509
|9,8570
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,4040
|11,4612
|% 0,10
|
|Frank
|9,0357
|9,0901
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% -0,11
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,17
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|70,64
|70,64
|-1,00
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem