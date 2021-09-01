Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.09.2021 18:11



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?ısım' adresinde ihracat, satın alma ve finansman faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir şube açılışı yapmıştı.
İlgili şube kapsamında büyüyen ciro ve ticaret hacmimizi destekleyici nitelikte (satış, pazarlama, finansman ve satın alma alanlarında) 18 adet çalışan istihdam edilmektedir. Bahsi geçen şubenin Şirketimizin büyüyen faaliyetlerine katkısı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Özellikle yurt içi ve yurt dışı tedarikçi kanallarının geliştirilmesi ve mali işlerin daha verimli şekilde yürütülmesi adına kurumsal re-organizasyon açısından önemli katkısı olmuştur.
İlgili şubenin yurt içinde büyüyen faaliyetlerimize olumlu katkıları devam ederken ihracat alanında istenilen başarı elde edilememiştir. 2022 yılı ilk çeyreği itibarıyla ihracat faaliyetlerini artırmak amacıyla 01.09.2021 tarihinde ihracat departmanı yeniden yapılandırılmış ve yine 01.09.2021 tarihinde ihracat faaliyetlerinin yürütülmesi adına 'Ataköy 9-10. Kısım Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. N8/2 A Ofis Kat:6 Ofis 23 Bakırköy, İstanbul' adresinde yeni bir temsilci ofis açılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961246


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:001.474
Değişim :  0,13% |  1,85
Açılış :  1.476  
Önceki Kapanış :  1.472  
En Yüksek
1.479 En Düşük
1.468
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 5,50 679.729 % 10,00  
SUMAS 99,00 1.245.215 % 10,00  
KONTR 58,35 43.495.669 % 9,99  
UTPYA 24,44 1.670.904 % 9,99  
PSDTC 24,46 68.116.725 % 9,98  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 8,3054 8,3077 % 0,03  
Euro 9,8509 9,8570 % 0,32  
Sterlin 11,4040 11,4612 % 0,10  
Frank 9,0357 9,0901 % -0,05  
Riyal 2,2055 2,2166 % -0,11  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 -1,17  
Altın Gr. 483 483 -1,63  
Cumhuriyet 3.204 3.253 -14,00  
Tam 3.189 3.269 -8,20  
Yarım 1.541 1.582 -3,97  
Çeyrek 773 791 -1,98  
Gümüş.Ons 24,15 24,20 0,28  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,05  
B. Petrol 70,64 70,64 -1,00  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru