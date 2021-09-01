***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?ısım' adresinde ihracat, satın alma ve finansman faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir şube açılışı yapmıştı.İlgili şube kapsamında büyüyen ciro ve ticaret hacmimizi destekleyici nitelikte (satış, pazarlama, finansman ve satın alma alanlarında) 18 adet çalışan istihdam edilmektedir. Bahsi geçen şubenin Şirketimizin büyüyen faaliyetlerine katkısı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Özellikle yurt içi ve yurt dışı tedarikçi kanallarının geliştirilmesi ve mali işlerin daha verimli şekilde yürütülmesi adına kurumsal re-organizasyon açısından önemli katkısı olmuştur.İlgili şubenin yurt içinde büyüyen faaliyetlerimize olumlu katkıları devam ederken ihracat alanında istenilen başarı elde edilememiştir. 2022 yılı ilk çeyreği itibarıyla ihracat faaliyetlerini artırmak amacıyla 01.09.2021 tarihinde ihracat departmanı yeniden yapılandırılmış ve yine 01.09.2021 tarihinde ihracat faaliyetlerinin yürütülmesi adına 'Ataköy 9-10. Kısım Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. N8/2 A Ofis Kat:6 Ofis 23 Bakırköy, İstanbul' adresinde yeni bir temsilci ofis açılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961246BIST