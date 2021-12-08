***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.06.2021 tarihli KAP açıklamasında gemi sanayi ürünlerinin ticaretine başlayacağımıza ilişkin olarakŞirketimizin vasıflı çelik uzun mamul sektöründe faaliyet göstermekte olduğu takım çeliği, kalıp çeliği ve alaşımlı çelik alanında uzmanlaştığı ve bu kapsamda gemi sanayi dahil birçok sektöre ürün ve hizmet tedarik ettiği 2021 yılının ikinci yarısından itibaren gemi sanayine yönelik çelik tedarikinde artış yapmayı planladığı bu kapsamda ‘Gemi İnşa Sanayi' alanında kullanılan bazı çeliklerin ithal edilmek suretiyle satışının yapılacağı ve ilgili hedef sektörde tedarikçi olarak büyümek istediğimiz ifade edilmişti.Bu kapsamdaŞirketimiz 2021 yılının ikinci yarısında Kore'den ithal etmiş olduğu bir kısım Gemi Sanayine yönelik çeliklerin satışını başarıyla gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte ithal menşeli hazır ürünlerin ticaretinin yanı sıra yurtiçinden alınacak hammadde ile uzun ve yassı mamul şeklinde işlenmiş bir kısım katma değerli çeliklerin ilgili sektöre satışına 2021 yılının son çeyreğinde başlanmıştır.Bu kapsamda gemi sanayine yönelik çelik ürünlerin satışı sırasında pazarda olumlu yönde ayrışması ve markalaşması adına (patent içermeyen) ticari marka tescil başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup ‘SHIPEX' markamız 10 yıl süreyle tescil edilmiştir.2022 yılının ilk yarısında bu alanda yapılan çalışmalarla birlikte satış gelirlerimizde asgari 2.000.000 USD (İki Milyon Amerikan Doları) artış beklenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982089BIST