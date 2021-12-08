***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 18:13
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.06.2021 tarihli KAP açıklamasında gemi sanayi ürünlerinin ticaretine başlayacağımıza ilişkin olarak
Şirketimizin vasıflı çelik uzun mamul sektöründe faaliyet göstermekte olduğu takım çeliği, kalıp çeliği ve alaşımlı çelik alanında uzmanlaştığı ve bu kapsamda gemi sanayi dahil birçok sektöre ürün ve hizmet tedarik ettiği 2021 yılının ikinci yarısından itibaren gemi sanayine yönelik çelik tedarikinde artış yapmayı planladığı bu kapsamda ‘Gemi İnşa Sanayi' alanında kullanılan bazı çeliklerin ithal edilmek suretiyle satışının yapılacağı ve ilgili hedef sektörde tedarikçi olarak büyümek istediğimiz ifade edilmişti.
Bu kapsamda
Şirketimiz 2021 yılının ikinci yarısında Kore'den ithal etmiş olduğu bir kısım Gemi Sanayine yönelik çeliklerin satışını başarıyla gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte ithal menşeli hazır ürünlerin ticaretinin yanı sıra yurtiçinden alınacak hammadde ile uzun ve yassı mamul şeklinde işlenmiş bir kısım katma değerli çeliklerin ilgili sektöre satışına 2021 yılının son çeyreğinde başlanmıştır.
Bu kapsamda gemi sanayine yönelik çelik ürünlerin satışı sırasında pazarda olumlu yönde ayrışması ve markalaşması adına (patent içermeyen) ticari marka tescil başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup ‘SHIPEX' markamız 10 yıl süreyle tescil edilmiştir.
2022 yılının ilk yarısında bu alanda yapılan çalışmalarla birlikte satış gelirlerimizde asgari 2.000.000 USD (İki Milyon Amerikan Doları) artış beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982089
BIST
16:542.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,10
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:5413,8758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0886
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
16:5415,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1178
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
16:54796,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 9,38
|Açılış
|: 796,62
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
798,32
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:54
|HEDEF
|5,39
|76.535.099
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.908.746
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|15.031.688
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,46
|4.775.117.978
|% 2,09
|
|PETKM
|9,11
|2.457.115.373
|% 1,90
|
|KRDMD
|10,67
|2.290.344.698
|% 1,62
|
|SISE
|15,60
|2.239.710.211
|% 1,30
|
|GARAN
|11,75
|1.460.959.233
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,51
|1.089.552.289
|% -0,79
|
|PETKM
|9,11
|2.457.115.373
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,55
|799.202.803
|% -1,66
|
|TSKB
|1,57
|360.563.449
|% -3,68
|
|KRDMD
|10,67
|2.290.344.698
|% 1,62
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8738
|13,8758
|% 0,64
|
|Euro
|15,6600
|15,7136
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,3410
|18,4329
|% 0,91
|
|Frank
|14,9933
|15,0836
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6960
|3,7146
|% 0,86
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,98
|
|Altın Gr.
|796
|796
|8,81
|
|Cumhuriyet
|5.277
|5.357
|63,00
|
|Tam
|5.247
|5.380
|58,75
|
|Yarım
|2.536
|2.603
|28,42
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|14,21
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,13
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,96
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 33 kaybederek (% -0.38 ) 2, 199
-
17:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
-
17:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, KRDMD
-
17:07XU100
Endeks 2, 025 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 35, 786.00 milyon TL de
-
17:07EGEPO
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 455, 500 adet işlem