***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermaye piyasalarında tüm yatırımcılarla etkin ve eşit mesafede iletişim tesis etmesi amacıyla, 20.01.2022 tarihinde bir kısım katılımcı ile paylaşılması planlanan "2021 Yıl Sonu Değerlendirmesi & 2022'ye Bakış" isimli sunumun, ilgili toplantı öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde açıklanarak, tüm paydaşların bilgisine sunulması gereği hasıl olmuştur. Ekte ilgili sunum dosyasına yer verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995239BIST