***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Hale Çırak, 29.07.2022 tarihi itibarıyla görevden ayrılmış olup Şirketimiz Muhasebe Müdürü olarak görev yapmakta olan Kamuran Öztürk yeni Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi atanıncaya kadar, geçici süreyle Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050073BIST