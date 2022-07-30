***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2022 11:07
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Hale Çırak, 29.07.2022 tarihi itibarıyla görevden ayrılmış olup Şirketimiz Muhasebe Müdürü olarak görev yapmakta olan Kamuran Öztürk yeni Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi atanıncaya kadar, geçici süreyle Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050073
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0088
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,3689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0925
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.017,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.017,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9111
|17,9135
|% -0,05
|
|Euro
|18,3127
|18,3689
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,7756
|21,8848
|% 0,01
|
|Frank
|18,7695
|18,8825
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7592
|4,7830
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,44
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.777
|6.865
|31,00
|
|Yarım
|3.302
|3.356
|15,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,96
|
Seans Raporu
18:05
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Yüzde 5.26 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 672, 520 adet işlem
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17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem