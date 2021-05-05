***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Pay Alım Satım Bildirimi









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz, sahibi olduğu (2019 yılının son çeyreğinde halka arzını müteakip Fiyat İstikrar Fonu kapsamında geri alımını yapmış olduğu) 1.245.878 adet 'YKSLN' payının 1.245.878 adedini 05.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul bünyesinde 6,6624 TL ortalama birim fiyatla satmıştır. Halka arzı müteakip yatırımcının korunması ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla halka arz fiyatının altında geri alınmış olan bu payların satışının yapılmasının planlandığı 14.11.2020 tarihli "Halka Arzdan Sonra Birinci Yıl Değerlendirmesi Bilgi Bülteni" kapsamında ve ayrıca 07.08.2020 tarihinde açıklanan "Finansal Sonuç Bülteni (2020/2.Çeyrek)" kapsamında önceden duyurulmuştur. İlgili payların Şirketimizin ana faaliyet konusu ile herhangi bir ilişkisinin bulunmaması nedeniyle ve Şirketimizin kaynaklarının yine Şirketimiz faaliyetlerinde kullanılması amacıyla 2019 yılının sonunda 2.305.632 TL tutarla alınan bu payların satışından elde edilen toplam hasılat, 8.300.547 TL olup bahsi geçen tutar Şirketin ana faaliyet konusunda ve Şirketin büyümesinde kullanılacaktır. Bu satıştan elde edilen nominal Kar 5.994.915 TL olup bu kar tutarının, Şirketimizin 2021 yıl sonu net karını ve ardından 2022 yılında (2021 Olağan Genel Kuruluna istinaden) dağıtılması planlanan Nakit Temettü tutarını arttırması söz konusu olacaktır.Bu açıklamada bahsi geçen 'Fiyat İstikrarı Fonu' paylarının satışının tamamlanmasıyla birlikte Şirket aktifinde satışa konu olabilecek başkaca herhangi bir pay bulunmamaktadır.İlgili payların satışına istinaden detaylı açıklamayı aşağıda kamuoyunun bilgisine sunarız.1. Halka arzın hemen ardından, detayları halka arz izahnamemizde belirtildiği şekilde Şirketimiz tarafından Fiyat İstikrarı Fonu oluşturulmuştur. Bu kapsamda 10.376.100 TL nakit fon halka arz konsorsiyum lideri Aracı Kurumun tahsisine sunulmuştur. Şirketimiz paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren (14.11.2019 itibariyle) 30 gün süreyle, ilgili fon fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için hazır bulundurulmuştur. Fiyat İstikrarı Fonu kapsamında 5,34 TL ortalama pay fiyatıyla 431.672 adet pay alınmış ve 2.305.632 TL fon kullanılmıştır.2. Şirketimizin %100 bedelsiz sermaye artışı sonrası ilgili payların adedi 863.344 olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda ilgili tarihte denkleştirilmiş pay fiyatı alış maliyeti 2,67 TL'dir. 12.01.2021 tarihinde %44.30847 oranında gerçekleştirilen ikinci bedelsiz sermaye artışı sonrasında ise payların adedi 1.245.878 olarak güncellenmiş ve denkleştirilmiş pay fiyatı alış maliyeti 1,85 TL olmuştur.3. 14.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde yayınladığımız "Halka Arzdan Sonra Birinci Yıl Değerlendirmesi Bilgi Bülteni" kapsamında beyan edildiği üzere: "Halka arzdan sonra yatırımcının korunması ve fiyat istikrarı sağlanması amacıyla edinilen bu payların Şirketimizin ana faaliyet konusu ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Kaynaklarımızın Şirketin esas faaliyet alanına ve menfaatine uygun olarak kullanılması amacıyla Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir dönemde bu payların satışı söz konusu olabilir." denilmiştir. Bu kapsamda 05.05.2021 tarihinde Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile ilgili payların satışı gerçekleşmiştir.4. İlgili paylar 05.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul bünyesinde 6,6624 TL birim fiyatla satılmıştır ve Şirketin kasasına toplam 8.300.547 TL satış hasılatı (T+2 zamanla) girmiş olacaktır. Fiyat istikrar fonu kapsamında yapılan işlemlerden elde edilen gelirin tamamı Şirketin kasasına girmiş olup, oluşan kaynağın tamamı Şirketimizin menfaatleri doğrultusunda ve ana faaliyet konumuzda kullanılacaktır. İlgili hasılat işletme sermayesi veya yatırım amacıyla kullanılana kadar geçici süreyle banka mevduatında nemalandırılabilir.5. İlgili payların satışından elde edilen toplam kar 5.994.915 TL olup, söz konusu kar şirketin 30.06.2021 tarihli mali tablolarına yansıyacaktır. Bu kapsamda İzahname'nin 23.6 maddesi kapsamında belirtilen kar payı dağıtım esasları çerçevesinde elde edilen karın asgari %30'u 2021 mali yılına ilişkin dağıtılabilir kar tutarının hesaplamasında dikkate alınarak 2022 takvim yılında kar payı dağıtımına konu edilebilecektir.6. Bu açıklamada bahsi geçen 'Fiyat İstikrarı Fonu' paylarının satışının tamamlanmasıyla birlikte Şirket aktifinde satışa konu olabilecek başkaca herhangi bir pay bulunmamaktadır.7. Bununla birlikte Şirketimiz, yatırımcılarının korunmasını teminen, gerekli gördüğü hallerde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde hisse alımı yapma veya Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak geri alım programı açıklama haklarını saklı tutmaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)05/05/2021 0 1.245.878 1.245.878 1.245.878 0 % 1 % 0 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934724BIST