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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.07.2020 08:49
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lde 43.310.000 TL olan ödenmiş sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 48.840.426,86 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 24.956.677,29 TL olmak üzere 86.620.000 TL tutarında artırılarak 129.930.000 TL'ye çıkarılmasına,
Sermaye artışı için kanuni defter ve kayıtlarda bulunan toplam iç kaynak tutarlarının kullanılmasına,
Sermayeye ilave edilecek olan 86.620.000 TL'nin, tüm pay sahiplerine payları oranında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun uygun gördüğü şekilde dağıtılmasına,
Sermaye artışına yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile 21.07.2020 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmasına,
Sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin ekteki şekliyle tadiline, sermaye artışı ve esas sözleşme tadiline yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bugün (21.07.2020) karar verilmiştir. Bu kapsamda 21.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Çekince Bildirimi: İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860610


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.661,40 9.674.332 % 10,00  
YONGA 29,04 88.282 % 10,00  
BFREN 667,10 2.238.121 % 9,99  
PKENT 490,00 343.980 % 9,99  
VKFYO 6,72 4.358.575 % 9,98  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6724 8,7159 % 0,20  
Frank 7,2779 7,3217 % 0,06  
Riyal 1,8224 1,8316 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 4,06  
Altın Gr. 402 402 1,21  
Cumhuriyet 2.660 2.700 10,00  
Tam 2.686 2.699 7,70  
Yarım 1.304 1.320 3,80  
Çeyrek 654 661 1,90  
Gümüş.Ons 20,34 20,37 0,43  
Gümüş Gr. 4,48 4,49 0,10  
B. Petrol 43,59 43,59 0,31  
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