***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.07.2020 08:49
lde 43.310.000 TL olan ödenmiş sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 48.840.426,86 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 24.956.677,29 TL olmak üzere 86.620.000 TL tutarında artırılarak 129.930.000 TL'ye çıkarılmasına,
Sermaye artışı için kanuni defter ve kayıtlarda bulunan toplam iç kaynak tutarlarının kullanılmasına,
Sermayeye ilave edilecek olan 86.620.000 TL'nin, tüm pay sahiplerine payları oranında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun uygun gördüğü şekilde dağıtılmasına,
Sermaye artışına yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile 21.07.2020 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmasına,
Sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin ekteki şekliyle tadiline, sermaye artışı ve esas sözleşme tadiline yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bugün (21.07.2020) karar verilmiştir. Bu kapsamda 21.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Çekince Bildirimi: İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860610
BIST
10:39120.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 848,34
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:396,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:397,8478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:39401,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,03
|Açılış
|: 401,72
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.674.332
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.238.121
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|343.980
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|4.358.575
|% 9,98
|
|DITAS
|27,60
|1.112.590
|% -8,31
|
|LUKSK
|20,84
|644.257
|% -6,63
|
|AYEN
|5,17
|3.690.197
|% -6,34
|
|DOBUR
|21,30
|241.762
|% -4,91
|
|DURDO
|17,77
|342.675
|% -4,56
|
|EKGYO
|2,33
|226.796.045
|% 1,30
|
|GUSGR
|5,47
|175.276.466
|% 0,92
|
|ASELS
|33,28
|149.535.678
|% 0,42
|
|ODAS
|2,91
|129.393.658
|% 1,75
|
|AFYON
|4,53
|127.561.626
|% 4,86
|
|EKGYO
|2,33
|226.796.045
|% 1,30
|
|TSKB
|1,28
|67.614.524
|% 0,79
|
|ODAS
|2,91
|129.393.658
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,84
|80.788.593
|% 2,22
|
|USAK
|1,94
|80.043.621
|% 4,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6724
|8,7159
|% 0,20
|
|Frank
|7,2779
|7,3217
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|4,06
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,21
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.686
|2.699
|7,70
|
|Yarım
|1.304
|1.320
|3,80
|
|Çeyrek
|654
|661
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,31
|