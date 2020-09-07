***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 152.500.000Mevcut Sermaye (TL) 43.310.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 86.620.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 16.775.000 16.775.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 NâmaB Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 26.535.000 26.535.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 43.310.000 43.310.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.09.2020İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 43.310.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.07.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.08.2020SPK Başvuru Tarihi 21.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 31.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 04.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 03.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 07.09.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 152.500.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 43.310.000 TL olan ödenmiş sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 43.310.000 TL tutarında artırılarak 86.620.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye ve esas sözleşmemizin ilgili tadil maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Ekte sunulduğu üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.09.2020 tarihli 10154 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 07.09.2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873669BIST