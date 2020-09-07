***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.09.2020 15:53
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 152.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 43.310.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 86.620.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 16.775.000 16.775.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 Nâma
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 26.535.000 26.535.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 43.310.000 43.310.000,000 100,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.09.2020
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 43.310.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.07.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 31.08.2020
SPK Başvuru Tarihi 21.07.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 31.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 04.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 03.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 07.09.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 152.500.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 43.310.000 TL olan ödenmiş sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 43.310.000 TL tutarında artırılarak 86.620.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye ve esas sözleşmemizin ilgili tadil maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Ekte sunulduğu üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.09.2020 tarihli 10154 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 07.09.2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873669
BIST