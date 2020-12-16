***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.12.2020 18:18
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Esas sözleşme tadil metninde A ve B Grubu payların hisse adedi dağılımında yapılan yukarı doğru yuvarlamanın B Grubu lehine değiştirilmesinden ibarettir. Artırılan sermaye tutarında bir değişiklik bulunmamakta olup ekte revize edilen esas sözleşme tadil tasarısına yer verilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 152.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 86.620.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 130.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 33.550.000 16.802.112,000 50,08081 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 Nâma
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 53.070.000 26.577.888,000 50,08081 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 86.620.000 43.380.000,000 50,08081
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 8.745.644,42
Geçmiş Yıl Karları (TL) 21.811.459,73
Özel Fonlar (TL) 12.822.895,85
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Esas sözleşme tadil metninde A ve B Grubu payların hisse adedi dağılımında yapılan yukarı doğru yuvarlamanın B Grubu lehine değiştirilmesinden ibarettir. Artırılan sermaye tutarında bir değişiklik bulunmamakta olup ekte revize edilen esas sözleşme tadil tasarısına yer verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893505
BIST