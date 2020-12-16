Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.12.2020 18:18



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Esas sözleşme tadil metninde A ve B Grubu payların hisse adedi dağılımında yapılan yukarı doğru yuvarlamanın B Grubu lehine değiştirilmesinden ibarettir. Artırılan sermaye tutarında bir değişiklik bulunmamakta olup ekte revize edilen esas sözleşme tadil tasarısına yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 152.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 86.620.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 130.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 33.550.000 16.802.112,000 50,08081 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 Nâma
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 53.070.000 26.577.888,000 50,08081 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 86.620.000 43.380.000,000 50,08081

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 8.745.644,42
Geçmiş Yıl Karları (TL) 21.811.459,73
Özel Fonlar (TL) 12.822.895,85


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Esas sözleşme tadil metninde A ve B Grubu payların hisse adedi dağılımında yapılan yukarı doğru yuvarlamanın B Grubu lehine değiştirilmesinden ibarettir. Artırılan sermaye tutarında bir değişiklik bulunmamakta olup ekte revize edilen esas sözleşme tadil tasarısına yer verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893505


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  -0,21% |  -2,95
Açılış :  1.404  
Önceki Kapanış :  1.395  
En Yüksek
1.410 En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 9,24 3.298.615 % 10,00  
BRYAT 380,80 64.495.946 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.681.409 % 9,99  
IDGYO 7,60 11.173.874 % 9,99  
AVOD 8,07 126.225.864 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8036 7,8079 % -0,36  
Euro 9,5070 9,5126 % -0,22  
Sterlin 10,5046 10,5572 % -0,02  
Frank 8,7738 8,8266 % -0,48  
Riyal 2,0754 2,0858 % -0,34  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 0,20  
Altın Gr. 465 466 -1,76  
Cumhuriyet 3.086 3.132 18,00  
Tam 3.077 3.155 -5,71  
Yarım 1.487 1.526 -2,76  
Çeyrek 746 763 -1,38  
Gümüş.Ons 24,94 24,97 0,44  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,09  
B. Petrol 50,68 50,68 -0,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru