***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Esas sözleşme tadil metninde A ve B Grubu payların hisse adedi dağılımında yapılan yukarı doğru yuvarlamanın B Grubu lehine değiştirilmesinden ibarettir. Artırılan sermaye tutarında bir değişiklik bulunmamakta olup ekte revize edilen esas sözleşme tadil tasarısına yer verilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 152.500.000Mevcut Sermaye (TL) 86.620.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 130.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 33.550.000 16.802.112,000 50,08081 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 NâmaB Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 53.070.000 26.577.888,000 50,08081 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 86.620.000 43.380.000,000 50,08081İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 8.745.644,42Geçmiş Yıl Karları (TL) 21.811.459,73Özel Fonlar (TL) 12.822.895,85Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarEsas sözleşme tadil metninde A ve B Grubu payların hisse adedi dağılımında yapılan yukarı doğru yuvarlamanın B Grubu lehine değiştirilmesinden ibarettir. Artırılan sermaye tutarında bir değişiklik bulunmamakta olup ekte revize edilen esas sözleşme tadil tasarısına yer verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893505BIST