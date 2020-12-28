***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 2017 ve 2018 mali yıllarına ait karlarının mevcut durumda nasıl tasarruf edileceğine ilişkin bir genel kurul kararı alınmamış olmasından dolayı söz konusu yıllara ait karların bedelsiz sermaye artırımına konu edilemeyeceğinden yola çıkarak, bedelsiz sermaye artırımının geçmiş yıl karlarından karşılanması planlanan 21.811.459,73 TL'den 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin karlar çıkarılarak 16.811.459,73 TL olarak karşılanması yönünde Yönetim Kurulu tarafından yeniden karar alınması nedeniyle yapılan düzeltmedir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 152.500.000Mevcut Sermaye (TL) 86.620.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 125.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 33.550.000 14.865.492,000 44,30847 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 NâmaB Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 53.070.000 23.514.508,000 44,30847 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 86.620.000 38.380.000,000 44,30847İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 8.745.644,42Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.811.459,73Özel Fonlar (TL) 12.822.895,85Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.11.2020 tarih ve 2020/36 sayılı aldığı karar kapsamında 152.500.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının 8.745.644,42 TL tutarındaki kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri'nden, 12.822.895,85 TL tutarındaki kısmı Özel Fonlar'dan ve 21.811.459,73 TL tutarındaki kısmı ise Geçmiş Yıllar Karları'ndan karşılanmak suretiyle 86.620.000,00 TL'den 130.000.000,00 TL'ye çıkarılması hususunda, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 23.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu, 2017 ve 2018 mali yıllarına ait karlarının mevcut durumda nasıl tasarruf edileceğine ilişkin bir genel kurul kararı alınmamış olmasından dolayı söz konusu yıllara ait karların bedelsiz sermaye artırımına konu edilemeyeceğinden yola çıkarak, 23.11.2020 tarih ve 2020/39 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na ilişkin başvurumuzun bu yönde tashih edilmesini talep etmiştir. Bu nedenle bedelsiz sermaye artırımının geçmiş yıl karlarından karşılanması planlanan 21.811.459,73 TL'den 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin karlar çıkarılarak 16.811.459,73 TL olarak karşılanması yönünde Yönetim Kurulu tarafından yeniden karar alınmıştır.Bu çerçevede Şirketimizin 152.500.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000,00 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 8.745.644,42 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 16.811.459,73 TL olmak üzere toplam 38.380.000,00 TL artırılarak 125.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına,Sermayeye ilave edilecek 38.380.000,00 TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,Sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin ekte görüldüğü şekilde tadiline,Sermaye artışı ve esas sözleşme tadiline yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") başvurusunun yapılmasına Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Gerekli evraklar SPK'ya bugün gönderilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarızEklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895242BIST