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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.12.2020 18:14



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2017 ve 2018 mali yıllarına ait karlarının mevcut durumda nasıl tasarruf edileceğine ilişkin bir genel kurul kararı alınmamış olmasından dolayı söz konusu yıllara ait karların bedelsiz sermaye artırımına konu edilemeyeceğinden yola çıkarak, bedelsiz sermaye artırımının geçmiş yıl karlarından karşılanması planlanan 21.811.459,73 TL'den 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin karlar çıkarılarak 16.811.459,73 TL olarak karşılanması yönünde Yönetim Kurulu tarafından yeniden karar alınması nedeniyle yapılan düzeltmedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 152.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 86.620.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 125.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 33.550.000 14.865.492,000 44,30847 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 Nâma
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 53.070.000 23.514.508,000 44,30847 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 86.620.000 38.380.000,000 44,30847

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 8.745.644,42
Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.811.459,73
Özel Fonlar (TL) 12.822.895,85


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.11.2020 tarih ve 2020/36 sayılı aldığı karar kapsamında 152.500.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının 8.745.644,42 TL tutarındaki kısmı Hisse Senedi İhraç Primleri'nden, 12.822.895,85 TL tutarındaki kısmı Özel Fonlar'dan ve 21.811.459,73 TL tutarındaki kısmı ise Geçmiş Yıllar Karları'ndan karşılanmak suretiyle 86.620.000,00 TL'den 130.000.000,00 TL'ye çıkarılması hususunda, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin tadiline izin ve onay verilmesi amacıyla 23.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu, 2017 ve 2018 mali yıllarına ait karlarının mevcut durumda nasıl tasarruf edileceğine ilişkin bir genel kurul kararı alınmamış olmasından dolayı söz konusu yıllara ait karların bedelsiz sermaye artırımına konu edilemeyeceğinden yola çıkarak, 23.11.2020 tarih ve 2020/39 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na ilişkin başvurumuzun bu yönde tashih edilmesini talep etmiştir. Bu nedenle bedelsiz sermaye artırımının geçmiş yıl karlarından karşılanması planlanan 21.811.459,73 TL'den 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin karlar çıkarılarak 16.811.459,73 TL olarak karşılanması yönünde Yönetim Kurulu tarafından yeniden karar alınmıştır.
Bu çerçevede Şirketimizin 152.500.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000,00 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 8.745.644,42 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 16.811.459,73 TL olmak üzere toplam 38.380.000,00 TL artırılarak 125.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına,
Sermayeye ilave edilecek 38.380.000,00 TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,
Sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin ekte görüldüğü şekilde tadiline,
Sermaye artışı ve esas sözleşme tadiline yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") başvurusunun yapılmasına Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Gerekli evraklar SPK'ya bugün gönderilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895242


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