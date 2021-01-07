***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurumuza İlişkin SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 152.500.000Mevcut Sermaye (TL) 86.620.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 125.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 33.550.000 14.865.492,000 44,30847 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 NâmaB Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 53.070.000 23.514.508,000 44,30847 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 86.620.000 38.380.000,000 44,30847İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 8.745.644,42Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.811.459,73Özel Fonlar (TL) 12.822.895,85Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.01.2021SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.01.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 28.12.2020 tarihli kararı ile 152.500.000,00 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000,00 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 8.745.644,42 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 16.811.459,73 TL olmak üzere 38.380.000,00 TL artırılarak 125.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olup, Kurul'un 07.01.2021 tarih ve 2021/2 sayılı haftalık bülteninde yayınlanmıştır.86.620.000,00 TL olan ödenmiş sermayenin 38.380.000,00 TL artışla 125.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin süreçler ivedilikle tamamlanacaktır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897916BIST