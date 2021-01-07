***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.01.2021 19:20
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurumuza İlişkin SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 152.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 86.620.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 125.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 33.550.000 14.865.492,000 44,30847 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 Nâma
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 53.070.000 23.514.508,000 44,30847 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 86.620.000 38.380.000,000 44,30847
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 8.745.644,42
Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.811.459,73
Özel Fonlar (TL) 12.822.895,85
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.01.2021
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 28.12.2020 tarihli kararı ile 152.500.000,00 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000,00 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 8.745.644,42 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 16.811.459,73 TL olmak üzere 38.380.000,00 TL artırılarak 125.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6.maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olup, Kurul'un 07.01.2021 tarih ve 2021/2 sayılı haftalık bülteninde yayınlanmıştır.
86.620.000,00 TL olan ödenmiş sermayenin 38.380.000,00 TL artışla 125.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin süreçler ivedilikle tamamlanacaktır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897916
BIST