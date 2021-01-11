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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.01.2021 12:05



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak kullanımına İlişkin Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 152.500.000
Mevcut Sermaye (TL) 86.620.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 125.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 33.550.000 14.865.492,000 44,30847 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 Nâma
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 53.070.000 23.514.508,000 44,30847 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 86.620.000 38.380.000,000 44,30847

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 12.01.2021

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 8.745.644,42
Geçmiş Yıl Karları (TL) 16.811.459,73
Özel Fonlar (TL) 12.822.895,85


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.01.2021
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 14.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 13.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 152.500.000,00 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 86.620.000,00 TL olan ödenmiş sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 8.745.644,42 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 16.811.459,73 TL olmak üzere 38.380.000,00 TL artırılarak 125.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin müracaatımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2021 tarihli yazısı ile onaylanmış olup Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 12.01.2021 tarihinde başlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899602


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Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,06 25,09 -0,23  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,01  
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