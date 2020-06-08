***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.06.2020 18:15
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849959
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0268
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00370,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,31
|Açılış
|: 370,06
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5903
|8,6334
|% 0,54
|
|Frank
|7,0656
|7,1082
|% 0,92
|
|Riyal
|1,8039
|1,8129
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,30
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.429
|-18,80
|
|Tam
|2.465
|2.495
|-23,20
|
|Yarım
|1.203
|1.218
|-11,30
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,08
|41,08
|-1,22
|