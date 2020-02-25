***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu
25.02.2020 14:01
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YÜKSEL GÖKTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.03.1989 İcrada Görevli Göktürkler Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / SKY Fuarcılık A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi 33.1 Bağımsız Üye Değil
BARIŞ GÖKTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 30.04.2013 İcrada Görevli Göktürkler Çelik A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi / SKY Fuarcılık A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı 21.13 Bağımsız Üye Değil
BURAK GÖKTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.04.2013 İcrada Görevli Değil Göktürkler Çelik A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 14.08 Bağımsız Üye Değil
HAYRULLAH DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 21.02.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820315 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HACI DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 21.02.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820315 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821433
BIST
17:50114.725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -64,66
|Açılış
|: 115.626
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|Önceki Kapanış
|: 114.789
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115.992
En Düşük
113.850
17:506,1384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,1290
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|Önceki Kapanış
|: 6,1590
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6,1580
En Düşük
6,0709
17:506,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,6400
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|Önceki Kapanış
|: 6,6670
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6,6813
En Düşük
6,5938
17:50326,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 326,05
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|Önceki Kapanış
|: 326,17
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327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.122.467
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.383.463
|% 19,91
|
|ALCAR
|63,95
|25.840.664
|% 15,64
|
|BURCE
|7,07
|3.771.248
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.110.906
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,20
|5.001.707
|% -6,99
|
|JANTS
|60,40
|9.510.987
|% -6,79
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,56
|3.259.534.847
|% -2,16
|
|ASELS
|29,12
|1.380.413.969
|% 1,75
|
|KARSN
|1,96
|690.895.364
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,83
|648.564.836
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|445.298.911
|% 0,46
|
|KARSN
|1,96
|690.895.364
|% 5,38
|
|THYAO
|13,56
|3.259.534.847
|% -2,16
|
|KRDMD
|2,83
|648.564.836
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|257.935.070
|% 4,84
|
|ODAS
|2,19
|445.298.911
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9370
|7,9768
|% 0,72
|
|Frank
|6,2469
|6,2845
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6292
|1,6374
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,03
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,38
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,49
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