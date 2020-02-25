***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYÜKSEL GÖKTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.03.1989 İcrada Görevli Göktürkler Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / SKY Fuarcılık A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi 33.1 Bağımsız Üye DeğilBARIŞ GÖKTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 30.04.2013 İcrada Görevli Göktürkler Çelik A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi / SKY Fuarcılık A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı 21.13 Bağımsız Üye DeğilBURAK GÖKTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.04.2013 İcrada Görevli Değil Göktürkler Çelik A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 14.08 Bağımsız Üye DeğilHAYRULLAH DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 21.02.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820315 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiHACI DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 21.02.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820315 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821433BIST