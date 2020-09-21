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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu

21.09.2020 17:29
GÜNCEL HABERLER



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç,Esenyurt / İstanbul (0212) 886 15 00 (0212) 886 48 88
Dudullu OSB Mahallesi Des-1 Caddesi DES Sanayi Sitesi Ticaret Merkez Binası No:3/37 Ümraniye / İstanbul (0216) 593 32 32 (0216) 593 32 36
Atatürk OSB 10022 Sokak No:18 35580 Çiğli / İzmir (0232) 600 03 03 (0232) 600 03 06
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Ataköy Towers A Blok No:20/1/140 Kat:10 Bakırköy / İSTANBUL (0212) 661 89 89 (0212) 661 89 94

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 33550000 TRY 38,73 A grubu payların Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarının seçiminde imtiyazları vardır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 53070000 TRY 61,27 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875970


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.948,10 1.743.550 % 10,00  
DNISI 8,91 10.059.702 % 10,00  
TACTR 8,91 2.068.528 % 10,00  
YBTAS 15.185,60 1.685.602 % 10,00  
TKURU 531,30 1.637.998 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6202 7,6262 % 0,94  
Euro 8,9577 8,9682 % 0,07  
Sterlin 9,7280 9,7767 % -0,02  
Frank 8,2953 8,3452 % 0,50  
Riyal 2,0275 2,0377 % 0,96  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.906 -44,92  
Altın Gr. 467 467 -6,93  
Cumhuriyet 3.101 3.148 -52,00  
Tam 3.088 3.165 -51,60  
Yarım 1.493 1.531 -24,96  
Çeyrek 749 765 -12,48  
Gümüş.Ons 24,40 24,44 -2,34  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,54  
B. Petrol 41,45 41,45 -1,70  
Seans Raporu 18:05
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