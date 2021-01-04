***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksAtaköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Ataköy Towers A Blok No:20/1/140 Kat:10 Bakırköy / İSTANBUL (0212) 661 71 11 (0212) 661 89 94Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç,Esenyurt / İstanbul 444 20 50 (0212) 886 48 88Dudullu OSB Mahallesi Des-1 Caddesi DES Sanayi Sitesi Ticaret Merkez Binası No:3/37 Ümraniye / İstanbul (0216) 593 32 32 (0216) 593 32 36Atatürk OSB 10022 Sokak No:18 35580 Çiğli / İzmir (0232) 600 03 03 (0232) 600 03 06Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHale Çırak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 04.01.2021 (0212) 661 71 11 - 356 h.cirak@yukselen.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisansı 208487 - 701907Kamuran Öztürk Muhasebe Şefi / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 18.11.2019 444 20 50 invest@yukselen.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896691BIST