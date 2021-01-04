***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2021 16:03
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Ataköy Towers A Blok No:20/1/140 Kat:10 Bakırköy / İSTANBUL (0212) 661 71 11 (0212) 661 89 94
Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç,Esenyurt / İstanbul 444 20 50 (0212) 886 48 88
Dudullu OSB Mahallesi Des-1 Caddesi DES Sanayi Sitesi Ticaret Merkez Binası No:3/37 Ümraniye / İstanbul (0216) 593 32 32 (0216) 593 32 36
Atatürk OSB 10022 Sokak No:18 35580 Çiğli / İzmir (0232) 600 03 03 (0232) 600 03 06
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hale Çırak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 04.01.2021 (0212) 661 71 11 - 356 h.cirak@yukselen.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisansı 208487 - 701907
Kamuran Öztürk Muhasebe Şefi / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 18.11.2019 444 20 50 invest@yukselen.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896691
BIST
17:211.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 19,92
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:217,3901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0398
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:219,0864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0117
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:21460,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,27
|Açılış
|: 460,25
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
460,41
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:21
|NIBAS
|57,20
|26.225.126
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.003.890
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.039.028
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.285.605
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|VKING
|8,12
|18.572.448
|% -9,78
|
|ARZUM
|22,66
|459.151.211
|% -7,96
|
|EKGYO
|2,31
|1.955.822.819
|% 7,94
|
|GUBRF
|80,20
|1.613.635.539
|% -6,80
|
|KOZAL
|106,30
|1.337.545.657
|% 9,93
|
|GARAN
|10,38
|1.259.727.082
|% 0,10
|
|SISE
|7,38
|1.050.090.561
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,31
|1.955.822.819
|% 7,94
|
|SKBNK
|1,55
|723.038.412
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,13
|729.857.340
|% 1,62
|
|ZOREN
|2,93
|626.064.936
|% 5,78
|
|ISFIN
|4,03
|818.445.274
|% 4,40
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3834
|7,3901
|% -0,54
|
|Euro
|9,0760
|9,0864
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0216
|10,0719
|% -1,04
|
|Frank
|8,3557
|8,4061
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9611
|1,9710
|% -0,68
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|44,61
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,29
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.032
|3.109
|42,49
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|20,55
|
|Çeyrek
|735
|752
|10,27
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,22
|
|B. Petrol
|52,36
|52,36
|0,56
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:32OYAYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 297, 868 adet işlem
-
17:31KARSN
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 808, 620 adet işlem
-
17:30BEYAZ
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 652 adet işlem
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 9 artarak (% 1.42 ) 1, 347
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, CASA, PSDTC, CMBTN, TGSAS, SUMAS, ISKUR, BEYAZ, OYAYO, SEKFK