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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2021 16:03



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Ataköy Towers A Blok No:20/1/140 Kat:10 Bakırköy / İSTANBUL (0212) 661 71 11 (0212) 661 89 94
Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç,Esenyurt / İstanbul 444 20 50 (0212) 886 48 88
Dudullu OSB Mahallesi Des-1 Caddesi DES Sanayi Sitesi Ticaret Merkez Binası No:3/37 Ümraniye / İstanbul (0216) 593 32 32 (0216) 593 32 36
Atatürk OSB 10022 Sokak No:18 35580 Çiğli / İzmir (0232) 600 03 03 (0232) 600 03 06

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hale Çırak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 04.01.2021 (0212) 661 71 11 - 356 h.cirak@yukselen.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisansı 208487 - 701907
Kamuran Öztürk Muhasebe Şefi / Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 18.11.2019 444 20 50 invest@yukselen.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896691


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SEKFK 7,04 33.039.028 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
CASA 116,60 1.474.563 % 10,00  
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Tam 3.032 3.109 42,49  
Yarım 1.466 1.504 20,55  
Çeyrek 735 752 10,27  
Gümüş.Ons 27,45 27,48 1,13  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,22  
B. Petrol 52,36 52,36 0,56  
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