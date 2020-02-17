***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
17.02.2020 18:21
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2020
Karar Sayısı
2020 / 05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 31.12.2019 tarihinde sona eren döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde
a) 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ilişkin Finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, faaliyetlerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Yükselen Çelik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
Barış Göktürk Sebahat Altın
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819654
BIST