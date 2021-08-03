***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.08.2021 23:11
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2021
Karar Sayısı
2021/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 03.08.2021
KARAR SAYISI : 2021/18
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin 30.06.2021 tarihinde sona eren 01.01.2021 – 30.06.2021 Hesap Dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup
a) Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Faaliyet Rapo
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954609
BIST
12:101.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,24
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.421
En Düşük
1.412
12:108,4465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
12:1010,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0418
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0406
En Düşük
9,9509
12:10492,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,19
|Açılış
|: 492,24
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler12:10
|ISGSY
|10,67
|32.782.423
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.161.547
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|29.395.261
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.313.456
|% 9,92
|
|DAGI
|2,94
|9.250.875
|% 9,70
|
|METUR
|5,10
|83.576.864
|% -7,78
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|ATSYH
|3,63
|3.630
|% -4,22
|
|GARAN
|9,00
|839.391.955
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,42
|307.884.810
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,95
|307.852.723
|% 2,05
|
|THYAO
|12,73
|261.293.661
|% 0,79
|
|SASA
|29,48
|199.604.260
|% 2,01
|
|GARAN
|9,00
|839.391.955
|% 1,58
|
|CEMAS
|1,38
|107.135.007
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,42
|307.884.810
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,82
|95.491.452
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,47
|112.202.090
|% 0,41
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4438
|8,4465
|% 0,49
|
|Euro
|10,0159
|10,0214
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,7392
|11,7980
|% 0,72
|
|Frank
|9,2976
|9,3536
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2469
|2,2581
|% 0,59
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,70
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|0,25
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|0,12
|
|Çeyrek
|786
|804
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|-0,10
|
Seans Raporu
12:10
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