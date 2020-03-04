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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi

04.03.2020 09:08
GÜNCEL HABERLER



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/03/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
4.000.000 TL Teminat Mektubu ve Asgari 1.500 Ton Alım Taahhüdü
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Yurtiçinde yerleşik Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ("MKEK") silah ve çelik fabrikası olmak üzere iki ayrı grupta faaliyet göstermektedir. Çelik fabrikası grubunun geçtiğimiz yıllar içinde kapasite artışına gitmesi sebebiyle yurtiçinde savunma sanayine yönelik üretilen çeliklerin aynı zamanda kalıp, otomotiv, makina ve benzeri imalat sanayilerinde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla MKEK çelik fabrikası yurtiçinde yerleşik çelik sevis merkezleri ile bayilik anlaşması yapmaya karar vermiştir. Bu bağlamda MKEK'dan Şirketimize yapılan talep doğrultusunda ve buna mukabil Şirket yönetiminin olumlu değerlendirmesi neticesinde, MKEK üretimi olan dövülmüş çeliklerin yurtiçinde satış temsilciliğinin (bayilik) alınmasına ve bu hususta gerekli sözleşmelerin imzalanmasına karar verilmiştir.  Sonuç olarak, MKEK'nun sınırlı sayıda bayiiye sahip olmasının ve yurtiçinde bu ürünlerin ilgili sektörlere pazarlanmasının ancak bu kanallar üzerinden yapılacak olmasının Şirket gelirlerini olumlu yönde etkilemesi muhtemeldir. Hali hazırda Çin menşeli olarak tedarik edilmekte olan bazı ürünlerin yurtiçinde MKEK'dan tedarik edilecek olması, olası yurtdışı tedarik zincirindeki riskleri de azaltmış olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824102


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Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,16 17,19 0,02  
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