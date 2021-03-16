Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi

16.03.2021 18:11



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/03/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Minimum 4.000.000 TL - 8.000.000 TL Teminat Mektubu ve Minimum 2.000 Ton - 3.000 Ton Alım Taahhüdü
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ("MKEK") arasında 04.03.2020 tarihinde imzalanan ve detayları aynı gün KAP'ta duyurulan anlaşmamız 16.03.2021 tarihinde, her iki kurumun menfaatleri doğrultusunda güncellenmiştir.
Şirketimiz güncellenen anlaşma ile birlikte hali hazırda ithal etmekte olduğu bazı çelik hammaddelerin yerlileşmesini ve bu sayede hammadde tedarikinde göreceli olarak döviz kur riskinin azalmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda eski anlaşmada yer alan tonaj taahhüdü ve iskonto oranları karşılıklı müzakere edilerek güncellenmiştir.
2021 yılında MKEK ile işbirliğimizin (MKEK'nun üretim taahhütlerini yerine getirebilmesi durumunda) satış gelirlerimizi arttırması ve yerli hammadde tedariki politikamıza destek olarak döviz kuru risklerinin önüne geçilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca Şirketimiz yaptığı bu anlaşma ile yerli ve milli sanayiyi önemli ölçüde desteklemiş olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918515


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:571.570
Değişim :  0,93% |  14,48
Açılış :  1.561  
Önceki Kapanış :  1.555  
En Yüksek
1.573 En Düşük
1.558
BIST En Aktif Hisseler17:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 13,53 24.491.100 % 10,00  
ULAS 5,17 10.781.063 % 10,00  
DOAS 34,80 273.308.531 % 9,99  
SANKO 14,53 36.312.779 % 9,99  
BLCYT 10,91 60.545.447 % 9,98  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Dolar 7,4991 7,5019 % -0,41  
Euro 8,9247 8,9321 % -0,63  
Sterlin 10,3931 10,4452 % -0,48  
Frank 8,0713 8,1199 % -0,24  
Riyal 1,9949 2,0049 % -0,39  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 3,08  
Altın Gr. 418 418 -1,55  
Cumhuriyet 2.781 2.823 -18,00  
Tam 2.769 2.841 -16,37  
Yarım 1.338 1.374 -7,92  
Çeyrek 671 687 -3,96  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 -0,25  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,08  
B. Petrol 67,78 67,78 -1,10  
Seans Raporu 17:57
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru