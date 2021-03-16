***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMakina ve Kimya Endüstrisi KurumuVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih16/03/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıMinimum 4.000.000 TL - 8.000.000 TL Teminat Mektubu ve Minimum 2.000 Ton - 3.000 Ton Alım TaahhüdüYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ("MKEK") arasında 04.03.2020 tarihinde imzalanan ve detayları aynı gün KAP'ta duyurulan anlaşmamız 16.03.2021 tarihinde, her iki kurumun menfaatleri doğrultusunda güncellenmiştir.Şirketimiz güncellenen anlaşma ile birlikte hali hazırda ithal etmekte olduğu bazı çelik hammaddelerin yerlileşmesini ve bu sayede hammadde tedarikinde göreceli olarak döviz kur riskinin azalmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda eski anlaşmada yer alan tonaj taahhüdü ve iskonto oranları karşılıklı müzakere edilerek güncellenmiştir.2021 yılında MKEK ile işbirliğimizin (MKEK'nun üretim taahhütlerini yerine getirebilmesi durumunda) satış gelirlerimizi arttırması ve yerli hammadde tedariki politikamıza destek olarak döviz kuru risklerinin önüne geçilmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca Şirketimiz yaptığı bu anlaşma ile yerli ve milli sanayiyi önemli ölçüde desteklemiş olacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918515BIST