***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'e uyum amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Tebliğin 4.5. maddesi uyarınca kurulması gereken, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.İlgili şablon kullanılarak yeniden yayınlanması elzem görülmüştür.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816950BIST