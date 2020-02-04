***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.02.2020 14:08
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'e uyum amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Tebliğin 4.5. maddesi uyarınca kurulması gereken, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.
İlgili şablon kullanılarak yeniden yayınlanması elzem görülmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816950
BIST
15:17121.139
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BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,95
|19.999.276
|% 19,98
|
|DITAS
|13,57
|26.020.574
|% 18,41
|
|RYSAS
|9,85
|10.882.929
|% 16,02
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|HLGYO
|1,72
|204.953.195
|% 15,44
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|DOKTA
|88,55
|31.451.427
|% 15,00
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|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
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|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
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|MTRYO
|5,30
|15.897
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|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
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|YBTAS
|3.550,00
|56.930
|% -2,47
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|THYAO
|14,25
|940.600.253
|% 2,96
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|PETKM
|4,20
|652.563.386
|% 2,19
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|HALKB
|7,38
|612.479.545
|% 7,27
|
|SISE
|5,62
|396.325.420
|% 0,72
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|ASELS
|24,00
|355.949.357
|% 2,65
|
|PETKM
|4,20
|652.563.386
|% 2,19
|
|HLGYO
|1,72
|204.953.195
|% 15,44
|
|KRDMD
|2,90
|333.362.457
|% 2,84
|
|ISGYO
|1,91
|197.212.788
|% 2,69
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|ODAS
|2,19
|208.879.668
|% 0,00
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7608
|7,7997
|% 0,12
|
|Frank
|6,1464
|6,1834
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5890
|1,5970
|% -0,09
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-7,30
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|-10,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|-11,32
|
|Yarım
|962
|987
|-5,47
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,74
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|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,06
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|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
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|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,28
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