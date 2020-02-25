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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.02.2020 13:48
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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.02.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 4.5. maddesine uyum sağlanması amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Komitelerinin yapılanmasının aşağıdaki gibi belirlenmesine  
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir'in, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Doğan ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Alican Sancak'ın seçilmesine,
Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Doğan'ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir'in seçilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir'in, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Doğan'ın seçilmesine,
Tebliğ'in 4.5.1. maddesi uyarınca ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluşturmayarak, bu komitelerinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, 17.01.2020 tarih ve 2020/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821429


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