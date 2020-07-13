***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.07.2020 08:47
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.07.2020 tarihinde toplanarak Yönetim Kurulu yapılanmasını ve kendisine bağlı komite atamalarını aşağıdaki üzere teşekkül ettirmiştir:
Yönetim Kurulu Başkanlığına üç (3) yıl süreyle Yüksel Göktürk'ün atanmasına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına üç (3) yıl süreyle Barış Göktürk'ün atanmasına, Yönetim Kurulu Üyeliğine üç (3) yıl süreyle Burak Göktürk'ün atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine üç (3) yıl süreyle Hayrullah Doğan ve Hacı Demir'in atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir'in, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Doğan ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Alican Sancak'ın seçilmesine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Doğan'ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir'in seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Demir'in, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Doğan'ın seçilmesine, Komite yapılanmalarımızda Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi oluşturmayarak, bu komitelerinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine,
Konu ile ilgili gerekli duyuruların, ilan ve tescil işlemlerinin yapılmasına ve Şirket internet sitesinin güncellenmesine Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859217
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