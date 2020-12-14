***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.12.2020 18:15
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Alican Sancak bugün itibariyle görevden ayrılmış olup Şirketimiz Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sebahat Altın mevcut görevinin yanı sıra geçici süreyle (yeni Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi göreve başlayana kadar) Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.
Alican Sancak'ın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevi sonlandırılarak, aynı tebliğin 11. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca Sebahat Altın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893078
BIST
18:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,85
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
18:057,8401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
18:059,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0338
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
18:05462,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,90
|Açılış
|: 462,90
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|14,85
|529.726.123
|% 10,00
|
|VERTU
|10,67
|28.468.055
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.491.979
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,71
|733.283
|% 9,99
|
|UZERB
|46,46
|599.055
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,20
|78.129.138
|% -10,00
|
|SNPAM
|24,30
|11.121.839
|% -10,00
|
|SEYKM
|25,08
|15.082.109
|% -9,98
|
|BERA
|19,66
|220.652.006
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|4.408.001
|% -9,98
|
|GARAN
|9,66
|2.328.408.895
|% 1,36
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|THYAO
|12,55
|1.997.852.856
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|PETKM
|4,85
|2.292.961.756
|% 1,25
|
|ODAS
|4,01
|1.565.077.566
|% 9,86
|
|KRDMD
|5,43
|1.917.801.768
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,06
|1.049.703.801
|% 2,00
|
|SISE
|7,33
|2.245.650.196
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8341
|7,8401
|% -0,03
|
|Euro
|9,5240
|9,5372
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,4801
|10,5327
|% 1,34
|
|Frank
|8,8621
|8,9155
|% 0,90
|
|Riyal
|2,0954
|2,1059
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-10,20
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,92
|49,92
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TUPRS, YKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 96 artarak (% 1.37 ) 1, 253
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, OZKGY, SELEC, MZHLD, OZKGY, YAPRK, SELGD, VERTU, SNKRN, EPLAS
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17:59
POLTK, NIBAS, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISATR, SUMAS, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında