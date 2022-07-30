***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Hale Çırak 29.07.2022 tarihi itibarıyla görevden ayrılmış olup Şirketimiz Muhasebe Müdürü olarak görev yapmakta olan Kamuran Öztürk mevcut görevinin yanı sıra geçici süreyle (yeni Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi göreve başlayana kadar) Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.Hale Çırak'ın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevinden ayrılması nedeniyle, aynı tebliğin 11. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca Kamuran Öztürk Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050074BIST