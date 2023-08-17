***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucu şirketimiz için düzenlenen kredi derecelendirme raporuna ekte yer verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186561BIST