***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde Rising Steel Inc. unvanlı bir şirketin kurulmuş olması ve söz konusu şirketin 2023 yılının son çeyreğinde aktif olarak faaliyet göstermesi sebebi ile 31.12.2023 tarihinden itibaren finansal raporlarını konsolide olarak yayınlayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241761BIST