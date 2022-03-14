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***YKYAT* *AKTIF* *AKFK* *DENIZ* *INFO* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

14.03.2022 17:07
***YKYAT* *AKTIF* *AKFK* *DENIZ* *INFO* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikal


***YKYAT******AKTIF******AKFK******DENIZ******INFO******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [YKYAT, INFO, AKTIF, DENIZ, AKFK, ERGLI]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM72215 83.000.000 14.03.2022 06.07.2022 16.03.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM52239 150.000.000 14.03.2022 25.05.2022 16.03.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYBE2224 700.000.000 11.03.2022 13.10.2022 16.03.2022
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK62244 455.000.000 11.03.2022 17.06.2022 16.03.2022
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK82225 150.000.000 14.03.2022 04.08.2022 16.03.2022
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT52219 196.900.000 14.03.2022 18.05.2022 16.03.2022


İlgili Şirketler [YKYAT, INFO, AKTIF, DENIZ, AKFK, ERGLI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010352


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 4,51 54.940.825 % 10,00  
FENER 26,42 114.005.475 % 9,99  
RAYSG 11,78 1.064.065 % 9,99  
MERIT 31,72 9.358.250 % 9,99  
CLEBI 212,60 23.565.776 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7704 14,8026 % 0,25  
Euro 16,2192 16,2594 % 0,75  
Sterlin 19,2105 19,3068 % 0,11  
Frank 15,7238 15,8185 % -0,04  
Riyal 3,9288 3,9485 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.960 -22,42  
Altın Gr. 929 930 -11,78  
Cumhuriyet 6.156 6.249 -18,00  
Tam 6.114 6.268 -61,47  
Yarım 2.955 3.032 -29,74  
Çeyrek 1.482 1.516 -14,87  
Gümüş.Ons 25,18 25,21 -0,63  
Gümüş Gr. 11,93 11,96 -0,31  
B. Petrol 106 106 -7,09  
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