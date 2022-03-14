***YKYAT* *AKTIF* *AKFK* *DENIZ* *INFO* *ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***YKYAT******AKTIF******AKFK******DENIZ******INFO******ERGLI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [YKYAT, INFO, AKTIF, DENIZ, AKFK, ERGLI]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM72215 83.000.000 14.03.2022 06.07.2022 16.03.2022- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM52239 150.000.000 14.03.2022 25.05.2022 16.03.2022- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYBE2224 700.000.000 11.03.2022 13.10.2022 16.03.2022- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK62244 455.000.000 11.03.2022 17.06.2022 16.03.2022- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK82225 150.000.000 14.03.2022 04.08.2022 16.03.2022- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT52219 196.900.000 14.03.2022 18.05.2022 16.03.2022İlgili Şirketler [YKYAT, INFO, AKTIF, DENIZ, AKFK, ERGLI]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010352BIST