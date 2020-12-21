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***YKYAT* *ARZUM* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara

21.12.2020 08:48



***YKYAT******ARZUM******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklamalar

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında payların en az %5'ini satın alan yatırımcı yoktur. Bu bildirim 21 Aralık 2020 tarihinde saat 08:40 da KAP a aktarılan bildirimin devamıdır

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893967


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Altın Gr. 464 464 2,63  
Cumhuriyet 3.070 3.116 -7,00  
Tam 3.059 3.138 -5,17  
Yarım 1.479 1.518 -2,50  
Çeyrek 742 759 -1,25  
Gümüş.Ons 26,19 26,23 0,42  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 0,19  
B. Petrol 49,81 49,81 -2,45  
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