***YKYAT* *ARZUM* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
21.12.2020 08:48
***YKYAT******ARZUM******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında payların en az %5'ini satın alan yatırımcı yoktur. Bu bildirim 21 Aralık 2020 tarihinde saat 08:40 da KAP a aktarılan bildirimin devamıdır
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893967
BIST
13:101.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -23,46
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
13:107,6752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0466
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
13:109,3189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0337
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
13:10461,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,50
|Açılış
|: 461,04
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler13:10
|BOSSA
|15,40
|20.089.420
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|12.095.033
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|559.059
|% 9,94
|
|RAYSG
|18,02
|11.714.549
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|238.452
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,14
|1.213.720.434
|% 1,68
|
|TSKB
|1,88
|1.169.303.530
|% 2,17
|
|THYAO
|12,26
|1.043.501.882
|% -5,40
|
|GARAN
|9,66
|727.642.486
|% -2,13
|
|EKGYO
|2,15
|616.785.372
|% -2,71
|
|TSKB
|1,88
|1.169.303.530
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,15
|616.785.372
|% -2,71
|
|ODAS
|4,03
|364.409.896
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,42
|121.594.816
|% -1,39
|
|THYAO
|12,26
|1.043.501.882
|% -5,40
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6705
|7,6752
|% 0,61
|
|Euro
|9,3100
|9,3189
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0871
|10,1377
|% -1,73
|
|Frank
|8,5754
|8,6271
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0337
|2,0439
|% 0,31
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-1,95
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-7,00
|
|Tam
|3.059
|3.138
|-5,17
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-2,50
|
|Çeyrek
|742
|759
|-1,25
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,19
|
|B. Petrol
|49,81
|49,81
|-2,45
|