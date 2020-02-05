***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.02.2020 17:08
***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKYAT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKYM52019
Nominal Değer (TL)
79.950.000
Vade Başlangıç Tarihi
05/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/02/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
06/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817217
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,60
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
18:055,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
18:056,5916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0133
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5774
18:05299,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,57
|Açılış
|: 299,51
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.426.743
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.754
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|265.049.579
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.962.043
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|1.040.499
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.188.965
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.371.161
|% -7,60
|
|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7450
|7,7839
|% -0,31
|
|Frank
|6,1225
|6,1593
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5908
|1,5988
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-0,50
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|56,07
|56,07
|2,11
|