***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
15.04.2020 13:21
***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKYAT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKYM72017
Nominal Değer (TL)
263.170.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/04/2020
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
08/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838327
BIST
17:3795.993
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -2.556,90
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
17:376,9024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0860
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9070
En Düşük
6,8079
17:377,5287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5287
En Düşük
7,4578
17:37382,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,31
|Açılış
|: 382,06
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|13,97
|3.109.686
|% 10,00
|
|SANFM
|7,92
|14.541.507
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.209.691
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|565.520.591
|% 9,98
|
|DOCO
|397,80
|171.596.270
|% -10,00
|
|HURGZ
|1,08
|2.928.409
|% -10,00
|
|CLEBI
|86,15
|72.430.467
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|83.675.366
|% -9,91
|
|THYAO
|10,43
|2.211.158.567
|% -4,31
|
|PGSUS
|56,30
|2.099.104.913
|% -8,60
|
|ASELS
|26,28
|1.685.337.097
|% -3,67
|
|GARAN
|8,24
|942.516.152
|% -3,96
|
|TSPOR
|5,49
|854.103.797
|% 5,58
|
|THYAO
|10,43
|2.211.158.567
|% -4,31
|
|YKBNK
|1,94
|377.391.060
|% -4,90
|
|MNDRS
|1,49
|241.870.786
|% 1,36
|
|TSPOR
|5,49
|854.103.797
|% 5,58
|
|IHLGM
|1,03
|164.888.255
|% -6,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5934
|8,6365
|% 0,15
|
|Frank
|7,1060
|7,1488
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8291
|1,8383
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-3,09
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.503
|22,90
|
|Tam
|2.510
|2.576
|23,50
|
|Yarım
|1.221
|1.253
|11,40
|
|Çeyrek
|612
|627
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,51
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,59
|27,59
|-2,01
|
Seans Raporu
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-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2446, 85 kaybederek (% -2.62 ) 90, 869
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17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, EKIZ, CASA, TSGYO
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17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BMELK, EGCYH, ALYAG, TACTR, TSKB
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17:49
PINSU, CRFSA, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:49
SELGD, KLMSN, EGCEY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında