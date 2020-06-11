***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
11.06.2020 17:22
***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKYAT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKYM82016
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
11/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/06/2020
Vadesi (Gün)
76
İtfa Tarihi
26/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850691
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0667
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05379,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,24
|Açılış
|: 379,96
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6076
|8,6508
|% 0,00
|
|Frank
|7,2490
|7,2927
|% 1,42
|
|Riyal
|1,8177
|1,8268
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-7,12
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.484
|1,50
|
|Tam
|2.530
|2.552
|1,70
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|2,70
|
|Çeyrek
|617
|624
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|38,58
|38,58
|-3,15
|
Seans Raporu
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17:58XU100
Endeks 109, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 15, 030.00 milyon TL de
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