***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.06.2020 15:54
***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı T
15:47109.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 741,63
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.931
En Düşük
107.833
15:476,8313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0081
|Açılış
|: 6,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
15:477,7209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
15:47382,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,05
|Açılış
|: 382,07
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,19
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.250.000
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|55.917.004
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.440.282
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,32
|758.421.004
|% 0,25
|
|GARAN
|8,16
|639.266.230
|% 0,00
|
|ECILC
|5,89
|549.808.766
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,95
|529.172.220
|% 0,52
|
|PETKM
|3,97
|495.504.999
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,95
|529.172.220
|% 0,52
|
|TSKB
|1,27
|319.540.191
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,57
|329.923.006
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,76
|118.822.231
|% 4,11
|
|PETKM
|3,97
|495.504.999
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5844
|8,6274
|% -0,13
|
|Frank
|7,1912
|7,2346
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8144
|1,8235
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|9,70
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.494
|8,50
|
|Tam
|2.542
|2.563
|8,70
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|4,30
|
|Çeyrek
|620
|626
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,98
|38,98
|0,43
|
Seans Raporu
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