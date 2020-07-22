***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
22.07.2020 14:54
***YKYAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKYAT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFYKYME2025
Nominal Değer (TL)
33.150.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/07/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
21/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861162
BIST
16:46118.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 421,51
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:466,8529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0324
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
16:467,9435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0792
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:46408,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,43
|Açılış
|: 408,27
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.280.011
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.510.102
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.398.001
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|144.920.712
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|55.970.981
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,46
|135.499.485
|% -7,78
|
|YAPRK
|15,15
|22.233.077
|% -7,00
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,37
|4.317.741.262
|% 4,87
|
|ASELS
|33,28
|1.312.353.958
|% 2,91
|
|GARAN
|7,98
|808.579.174
|% 0,50
|
|AFYON
|4,58
|604.744.521
|% -1,72
|
|PETKM
|4,26
|520.832.756
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,37
|4.317.741.262
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,73
|260.424.777
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,09
|448.039.627
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,72
|245.139.522
|% -1,15
|
|AFYON
|4,58
|604.744.521
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6830
|8,7266
|% 0,30
|
|Frank
|7,3364
|7,3806
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,28
|
|Altın Gr.
|408
|408
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.649
|2.671
|25,00
|
|Tam
|2.729
|2.741
|25,60
|
|Yarım
|1.325
|1.341
|12,50
|
|Çeyrek
|664
|671
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,88
|0,21
|
|B. Petrol
|43,82
|43,82
|-0,50
|
Seans Raporu
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