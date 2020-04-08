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***YKYAT* *GARAN* *FBBNK* *BRKVY* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

08.04.2020 17:40
GÜNCEL HABERLER



***YKYAT******GARAN******FBBNK******BRKVY******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKVY, FBBNK, GARAN, QNBFI, YKYAT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 08/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA42016 FİNANSMAN BONOSU 08/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018H0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/04/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018H0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM42013 FİNANSMAN BONOSU 08/04/2020 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM42010 FİNANSMAN BONOSU 08/04/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836628


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Frank 6,9500 6,9919 % 0,03  
Riyal 1,7968 1,8059 % 0,19  
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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,97 15,01 -0,04  
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