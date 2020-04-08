***YKYAT* *GARAN* *FBBNK* *BRKVY* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***YKYAT******GARAN******FBBNK******BRKVY******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKVY, FBBNK, GARAN, QNBFI, YKYATMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 08/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA42016 FİNANSMAN BONOSU 08/04/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018H0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/04/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN018H0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM42013 FİNANSMAN BONOSU 08/04/2020 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM42010 FİNANSMAN BONOSU 08/04/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836628BIST