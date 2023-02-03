***YKYAT* *GOKNR* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***YKYAT******GOKNR******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [GOKNR]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEK 8 Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109599BIST