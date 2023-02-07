***YKYAT* *GOKNR* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***YKYAT******GOKNR******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [GOKNR]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemizde yaşanan felaket nedeniyle Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. payların halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri 15-16-17 Şubat 2023 olarak revize edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110525BIST