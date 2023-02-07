***YKYAT* *GOKNR* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
07.02.2023 12:22
***YKYAT******GOKNR******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [GOKNR]
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. payların halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri 15-16-17 Şubat 2023 olarak revize edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110525
BIST
12:574.636
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4.621
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En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:55
|KONYA
|2.964,50
|88.099.393
|% 10,00
|
|BMSCH
|14,30
|15.115.750
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.708.437
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.836.698
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.158.049
|% -10,00
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|CEOEM
|16,47
|8.299.414
|% -10,00
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|PCILT
|26,50
|10.501.929
|% -9,99
|
|VKING
|36,40
|1.829.464
|% -9,99
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|THYAO
|130,60
|1.871.326.801
|% -6,65
|
|KRDMD
|17,75
|1.645.739.556
|% 0,51
|
|ASELS
|53,60
|1.509.383.344
|% -8,84
|
|KOZAL
|514,80
|1.113.301.103
|% -1,66
|
|EREGL
|38,68
|1.044.508.445
|% -3,44
|
|KRDMD
|17,75
|1.645.739.556
|% 0,51
|
|EKGYO
|6,91
|390.703.312
|% -4,95
|
|YKBNK
|8,40
|411.163.813
|% -5,41
|
|BUCIM
|6,12
|234.926.611
|% 9,68
|
|BSOKE
|5,75
|228.294.531
|% -9,87
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8258
|18,8302
|% 0,02
|
|Euro
|20,1766
|20,1873
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5569
|22,6700
|% -0,03
|
|Frank
|20,2585
|20,3806
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,46
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.675
|7.791
|14,00
|
|Tam
|7.722
|7.774
|-14,00
|
|Yarım
|3.772
|3.804
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.902
|-3,00
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|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
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|B. Petrol
|82,30
|82,30
|1,31
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