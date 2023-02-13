***YKYAT* *GOKNR* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
13.02.2023 18:35
***YKYAT******GOKNR******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [GOKNR]
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemizde yaşadığımız deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul pay piyasasında işlemlere ara verilmesi sebebiyle Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113018
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0727
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.122,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,89
|Açılış
|: 1.122,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,18
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|AGESA
|29,62
|24.235.277
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8381
|18,8422
|% 0,05
|
|Euro
|20,1814
|20,1914
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,7818
|22,8961
|% 0,66
|
|Frank
|20,3712
|20,4939
|% 0,33
|
|Riyal
|5,0058
|5,0309
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|-6,34
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.604
|7.669
|-26,00
|
|Yarım
|3.715
|3.752
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|-0,28
|
Seans Raporu
10:42
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17:46
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